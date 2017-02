Lapuerta montó una inmobiliaria cuando era tesorero del PP que tiene 6,8 millones de capital

En el portal número nueve de la calle San Agustín, a escasos 200 metros del Congreso de los Diputados, en el Barrio de las Letras de Madrid, no se ve ningún anuncio de la inmobiliaria El Royuelo S. L. La única información posible está en el Registro Mercantil, que detalla que en la quinta planta del edificio está la sede de una sociedad dedicada a la compraventa de toda clase de bienes inmuebles.

La mercantil comenzó sus operaciones el 11 de abril de 1997 y como administrador único aparece Álvaro Lapuerta Quintero, por entonces tesorero nacional del PP, cargo que ocuparía desde 1993 hasta 2008, y diputado por Madrid en la Cámara baja. Como en aquella época el Congreso no requería los informes de bienes y/o actividades de los parlamentarios, como ocurre ahora, Lapuerta no dejó por escrito su triple condición de político, gestor de las cuentas del PP y administrador de una inmobiliaria sin publicidad. Una sociedad que ha tenido un balance estable hasta cerrar el ejercicio 2015, 18 años después de su comienzo, con un capital de 6,8 millones de euros en activos, según el Registro Mercantil.

De este cometido de Lapuerta fuera de la política se supo en mayo de 2015 de forma circunstancial. Antes de que los forenses judiciales confirmasen su «demencia sobrevenida» en septiembre pasado, circunstancia que le ha dejado impedido, el extesorero de 88 años estaba procesado por la primera época del 'caso Gürtel', cuyo juicio se celebra ahora y en el que la Fiscalía le pedía tres años de prisión por un delito de apropiación indebida de fondos del partido; y por la causa de la 'caja B' del PP, en la que le reclaman cinco años de prisión por presunta falsedad documental y apropiación indebida.

La inmobiliaria de Lapuerta apareció en un auto de 26 de mayo de 2016, cuando el PP recurrió el pago por adelantado de una fianza civil de 1,2 millones que el juez le impuso por la causa de la 'caja B'. La defensa del partido, ejercida por el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, alegó que el juzgado no tuvo en cuenta los bienes ya depositados por algunos de los supuestos responsables de estos hechos, entre ellos Lapuerta, de 15,6 millones.

La defensa del partido consideraba que la fianza ya satisfecha por los acusados «era suficiente» para cubrir su responsabilidad económica, y bastaba con que uno abonase un aval razonable para dar por cumplida «esa obligación» que eximiría al PP. El caso es que en ese recurso, que finalmente fue rechazado, el juzgado notificó al PP que Lapuerta había depositado 4,1 de los 8,9 millones de euros que le reclamaban: el 50% de una vivienda tasada en 2005 en 1,6 millones y 320.000 acciones de la Inmobiliaria El Royuelo S. L., la mercantil que ahora ha salido a escena, valoradas en 3,3 millones.

La aparición en 1997 de esta sociedad administrada por Lapuerta mientras era tesorero del PP coincide con los años en los que Luis Bárcenas, entonces gerente del partido, se dedicaba a registrar las entradas y salidos de dinero en la llamada contabilidad 'extraoficial' (1990-2008). Un sistema de 'caja B' «en connivencia» con Lapuerta, según concluyó el juez Pablo Ruz en fase de instrucción.

«Nunca distraje bienes ajenos»

Sin embargo, el exdiputado nacional siempre ha negado la existencia de dicha contabilidad opaca para el Tribunal de Cuentas que reveló Bárcenas. Primero lo hizo ante la Fiscalía Anticorrupción (febrero de 2013) y luego en una carta leída al juez Ruz pese a acogerse a su derecho a no declarar como investigado (noviembre de 2013 y julio de 2014). «Nunca he distraído bienes ajenos ni he colaborado en que otro lo hiciera, y mucho menos el señor Bárcenas. He perdido parte de la memoria, pero no mi honestidad, una constante en mi vida», aseguró.

En cualquier caso, este indicio temporal llevó en junio de 2015 a que el juzgado procediese a investigarlo. Quería saber si las 320.000 participaciones sociales nominativas emitidas por la sociedad El Royuelo, a unos diez euros cada acción, era el precio real. La tarea fue asignada a los peritos judiciales de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, que confirmaron efectivamente el valor de la inmobiliaria, cuyos activos oscilan entre los 6,4 y los 6,9 millones en los tres últimos ejercicios (2013-2015).

La «demencia sobrevenida» de Lapuerta provocó el archivo de su causa en el 'caso Gürtel' y probablemente también en la 'caja B' del PP. En este procedimiento la Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado viernes al juez De la Mata ampliar la investigación ya concluida tras las revelaciones en el juicio de Francisco Correa, 'cabecilla' confeso de 'Gürtel', sobre la supuesta financiación irregular del PP. El acusado mencionó pagos del «2 al 3%» de constructoras como «ACS, OHL y Dragados» a cambio de adjudiciaciones públicas por parte de administraciones gobernadas por los populares.