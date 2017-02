PP y PSOE volverán a pactar solos la renovación del Tribunal Constitucional

El Partido Popular y el PSOE volverán a decidir mano a mano el nombre de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que debe designar el Senado. Su mayoría en la Cámara alta no es ya tan abrumadora como lo era antaño, especialmente en el caso del PSOE, pero juntos siguen sumando los tres quintos necesarios para proceder a la renovación sin necesidad de contar con los nacionalistas o Podemos en un momento en el que el desafío independentista de Cataluña está en plena efervescencia y en el que la intervención del máximo intérprete de la Carta Magna será necesaria.

El acuerdo -que se concretará formalmente después del viernes, cuando los parlamentos autonómicos hayan remitido ya sus propuestas al Senado- pasaría, en principio, por que Mariano Rajoy acepte que uno de los dos magistrados designados a propuesta del PSOE sea Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, actual magistrado del Tribunal Supremo y una de las bestias negras de los populares por su papel durante los años en los que el Ejecutivo socialista trató de negociar el fin de ETA.

Conde Pumpido ya fue rechazado por los populares hace años para ese mismo puesto. Ahora parece que las gestiones que han hecho a su favor quienes, según fuentes socialistas, son sus dos principales valedores, el expresidente Zapatero y el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, han dado mejores frutos; aunque en el propio PSOE hay quien no lo ve con buenos ojos.

De momento, su nombre no ha sido planteado por el grupo socialista en ninguna de las cinco cámaras autonómicas que ya han elevado sus propuestas al Senado, requisito previo indispensable. Es más, los diputados regionales dirigidos por Guillermo Fernández Vara optaron por presentar al vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes -en condiciones normales más 'aceptable' para el PP-, a pesar de la explícita «sugerencia» que, un día antes de la votación en el Parlamento extremeño, ya había hecho llegar a todos los territorios la gestora del PSOE.

Pocas mujeres

La dirección interina del primer partido de la oposicion 'invitó' por escrito hace diez días a los grupos autonómicos a apostar por Conde Pumpido o por la doctora en Derecho y consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, María Luisa Balaguer, que es la propuesta de Susana Díaz y tiene plaza asegurada porque el PP no tiene ningún motivo para vetarla y porque es mujer (sólo hay dos de doce en el Constitucional y con su nombramiento se mantendría ese número).

En todo caso, el mando del PSOE se ha garantizado ya que el nombre del exfiscal general llegue a la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta. Serán los socialistas de Madrid quienes lo propongan en la Asamblea de la comunidad esta misma semana. El día 10 acaba el plazo para que se puedan proponer aspirantes y quien para entonces no lo haya hecho -el Parlamento vasco, por ejemplo, no lo hará porque la mayoría de los grupos consideran el proceso un 'paripé'- ya no podrá.

Balaguer llegará con el aval, al menos, de Andalucía y de Murcia. Por parte del PP, las cosas están más claras. Sus dos opciones son el catedrático de Derecho Laboral Alfredo Montoya y el magistrado del Tribunal Supremo Ricardo Enríquez, que ya es magistrado del Constitucional nombrado por el Senado pero puede ser renovado si el trámite se cumple antes de marzo porque, al haber sido elegido para sustituir al fallecido Francisco Hernando en 2014, no ha llegado al límite de años que impediría su continuidad.

En los dos grandes partidos no dan aún el acuerdo por cerrado, pero todo apunta a que el diálogo marcha. La última renovación estuvo paralizada tres años. Ahora la sustitución del todavía presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, y el fallecido Luis Ortega parece inminente.