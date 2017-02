«No quiero ser como Podemos y que mis alcaldes lo hagan peor que los del PP»

Con una década a sus espaldas dirigiendo Ciudadanos y una vez consolidado el proyecto fuera de Cataluña, Albert Rivera (Barcelona, 1979) tiene ahora por delante dejar de ser partido bisagra para ser alternativa de Gobierno.

¿Siente que sigue teniendo la sartén por el mango de la gobernabilidad?

No tenemos la sartén por el mango. Lo que tenemos es un acuerdo de investidura y solo teníamos una obligación con él que hemos cumplido: votar para que España se desbloqueara. Pero sí que es verdad que, al no haber mayoría absoluta, el PP no puede sacar nada adelante sin contar con el PSOE o Ciudadanos, o con ambos. Y es verdad, también, que si el PP no cumple algo nosotros podemos buscar otros apoyos.

«Estoy dispuesto a que la gente que me rodea sea incluso mejor que yo. No tengo miedo al talento»

¿Cómo va la negociación de los Presupuestos?

El PP está todavía de brazos caídos. Nosotros les hemos dicho que si los traen y constan esas partidas sociales y económicas de reformas 'naranjas' que hemos acordado estaremos a favor de que se tramiten. Así que espero que el PSOE, al margen de sus primarias, no dificulte su puesta en marcha. Sería muy grave que los temas internos de un partido afectaran a un país.

¿La alternativa si no hay Presupuestos es convocar elecciones?

Estoy convencido de que no hay ningún incentivo en romper la legislatura. El Gobierno quiere gobernar y Ciudadanos quiere que se pongan en marcha esas reformas. El PSOE no está tampoco para volver a tocar el botón electoral y Podemos no creo que tenga ahora muchas ganas.

¿Está satisfecho del grado de cumplimiento del pacto con el PP?

Sí, aunque hay que seguir teniendo coraje porque el PP por naturaleza es un partido conservador e inmovilista y le cuesta mucho hacer cualquier cambio.

Si el Gobierno no acomete las seis condiciones que exigió a Rajoy, ¿darán por roto el pacto?

No podemos romper el pacto porque nosotros hemos cumplido. Ahora es el PP el que debe cumplir. Además, ya no tiene la sartén por el mango para vetar reformas y si se pone tozudo en algunos temas que Ciudadanos quiere impulsar buscaremos otros apoyos. Aunque preferiría que los respaldase porque con el Gobierno soplando en la misma dirección todo es más rápido.

¿Con qué candidato de las primarias del PSOE cree que se entendería mejor?

Me guardo mi opinión porque no hay que meterse en casa de los demás. Lo que importa es que quien salga elegido ponga a España por delante de las siglas.

Su relación con Podemos, ¿es reconducible?

Nos unen algunas cosas, no muchas, pero importantes. Principalmente, en temas de regeneración y de lucha contra la corrupción. Ciudadanos es un proyecto a largo plazo para gobernar desde el centro político y Podemos es la consecución de una suma de marcas e ideologías a la contra de una situación política.

Ha arrasado en las primarias, pero sin movilizar a las bases...

Hemos batido nuestros propios récords. Otra cosa es que otros piensen que un 35% es poco o mucho. Me siento muy respaldado por mis compañeros. Lo que estoy intentando es generar un equipo que nos permita gobernar. Un 'gobierno en la sombra' en la ejecutiva nacional y creo que eso también lo han valorado los militantes.

¿Ha delegado funciones porque había un hiperliderazgo excesivo?

He creado un equipo con el que soñaba desde hace dos años. Sentía que Ciudadanos había crecido mucho y llevaba unos zapatos tres tallas más pequeñas. Nos hemos adaptado a ese crecimiento actual y me siento mucho más cómodo. La obligación de un líder es buscar más líderes y delegar funciones. Quienes quieren hacerlo todo y no delegar en nadie, no son buenos líderes. Y yo desde luego estoy dispuesto a que la gente que me rodea sea mejor que yo, incluso. No tengo miedo al talento.

Pero, ¿por qué en 2019?

Porque creo que pasada ya una legislatura estaremos preparados para gobernar. No quiero que me pase como a Podemos y ver que mis alcaldes lo hacen peor que los del PP, que es lo que está pasando en Madrid o Barcelona.

¿Por qué no hay contrapesos, léase barones, en su partido?

Cuando se generan baronías es porque, primero, se tienen distintos discursos en toda España y no es el caso de Ciudadanos. Y segundo, porque he incorporado a todos los líderes a mi equipo.

Va a declararse liberal borrando socialdemócrata del ideario.

Vamos a definirnos políticamente como todo el mundo cree que somos: un partido progresista, que defiende la igualdad de oportunidades, y liberal, porque estamos en la familia de los liberales europeos. No creo que a nadie le extrañe que Ciudadanos esté en el centro.