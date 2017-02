Podemos elige desde hoy entre Iglesias y Errejón

Los más de 457.000 inscritos en Podemos votan desde hoy y hasta el próximo día 11 el futuro del partido. Sobre la mesa tienen dos proyectos fundamentales liderados por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, un duelo que ha causado una división interna sin precedentes en el partido morado.

A pesar de la intensidad del enfrentamiento, las dos corrientes han bajado el tono de sus declaraciones una vez que ha comenzado la campaña electoral. El principal punto de discusión pasa por la Secretaría General. Desde el sector 'pablista' se insiste en ligar el futuro de Iglesias al frente del partido a la victoria de sus propuestas política y organizativa. Ayer, Rafa Mayoral sacó de nuevo a colación la posible renuncia al señalar que por «coherencia» el número dos de Podemos deberá dar un paso al frente si se imponen sus apuestas por la transversalidad y el trabajo institucional. La otra baza con la que juegan los oficialistas es la de la promesa de integrar a todos los sectores. Iglesias se irá si pierde pero se ha comprometido a incluir en su ejecutiva a todas las sensibilidades si vence. De esta forma, envía a la militancia el mensaje de que, con él al frente de Podemos, no se romperá el tándem que hasta ahora ha formado con su número dos. Errejón, mientras tanto, se esfuerza en destacar que él no aspira a desbancar a su jefe de filas. Por eso ayer pidió a Iglesias que no convierta Vistalegre II en un «duelo a vida o muerte». «La gente no nos quiere teniendo que elegir entre blanco o negro, nos quiere integrando las mejores ideas y a los mejores compañeros», señaló.

Iglesias y Errejón presentarán hoy oficialmente sus proyectos. Ambos habían programado sus actos a la misma hora aunque finalmente el secretario general optó por adelantar el suyo.