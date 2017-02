Verstrynge: «No sé qué les meten en el desayuno a los antidisturbios»

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge considera que el juez que le ha absuelto por los incidentes durante la proclamación del Rey en 2014 ha tenido la oportunidad de instar a una investigación del comportamiento policial y ha dicho que no sabe "qué les meten en el desayuno a los antidisturbios".

El Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid ha absuelto a Jorge Verstrynge de los delitos de atentado y de lesiones, por los que la fiscal pidió para él tres años y medio de prisión, por los incidentes ocurridos en una concentración en la madrileña Puerta del Sol el día de la proclamación de Felipe VI.

Verstrynge, actualmente en la órbita de Podemos, ha aclarado que sus críticas a la actuación policial no se refiere a la Policía globalmente, sino a los antidisturbios, "que tuvieron un comportamiento fuera de cualquier tipo de lógica, compasión y educación. "Yo no sé qué les meten en el desayuno por la mañana pero no tienen un comportamiento normal", ha apostillado.

Jorge Verstrynge ha comentado que al final del juicio saludó a la fiscal y le dijo que no era nada personal contra él y que no tenía más remedio que acusarle. "Pensé que siendo las pruebas tan débiles la fiscal iba a levantar el tema pero no se atrevió", ha añadido al respecto Verstrynge.

Ha explicado que fue un policía el que le empujó y ha recordado la declaración de este agente en el juicio: "Empezó su declaración diciendo que no me conocía, que nunca me había visto antes, lo cual es raro, pero en todo caso, aunque fuera verdad, llevaba una hermosa camiseta con los colores bien grandes de la república y fueron directamente a por mí".

Para Jorge Verstrynge "es una pena" que el juez no haya atendido a las peticiones de las defensas de deducir testimonio en la sentencia para investigar la actuación policial pues "hubiese sido un procedente importante".

El ex secretario general de AP ha elogiado el informe de su abogado, Endika Zulueta, en el juicio "primero porque centró mucho la defensa en el tema de la libertad de circulación y aunque el juez no lo recoge estaba escuchando muy atentamente a lo que decía en una magnífica intervención". "Hubiera sido un buen precedente para decir que vale ya de hacer perder el tiempo a la gente, y ahora vamos a ver por qué ustedes se comportan así", ha insistido. Por otra parte, a juicio de Verstrynge, no hay ninguna duda que hay que hacer una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.