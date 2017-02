Convergència cree que la operación contra la trama del 3% es un ataque al soberanismo

La antigua Convergència, refundada en el PDeCAT, tiró ayer de manual, despejó el balón todo lo que pudo y trató de quitarse de encima la sombra de la corrupción y del 3%, atacando al Gobierno central, al que acusó de querer combatir el proceso soberanista a través de operaciones policiales.

A pesar de la detención de Francesc Sánchez, hasta hace bien poco un peso pesado de la formación nacionalista desde sus funciones en la secretaría de Organización, ninguno de los primeras espadas de la formación nacionalista salió a dar explicaciones. Los que comparecieron públicamente repitieron el guión de casos anteriores: nada es casual y las operaciones tienen una «intencionalidad política» para frenar el proyecto independentista y tratar de destruir a la formación que ha liderado el camino hacia la secesión desde 2012. En esta ocasión, los convergentes vincularon la redada policial contra el 3% en las obras de Barcelona a un intento del Gobierno central, mediante la Fiscalía y la Guardia Civil, de desmovilizar a los miles de catalanes que el lunes se manifestarán contra el juicio del 9-N contra Mas, Ortega y Rigau. La número 3 del partido, Marta Pascal, empleó las redes sociales para, en clave interna, hacer una defensa cerrada de la formación soberanista. «El PDeCAT es un proyecto que ilusiona y que trabaja por una Cataluña mejor. No permitiremos que lo ensucien con ninguna insinuación», expresó. De alguna manera, trató de marcar distancias con el pasado.

«Lo que pasa no es casual. Nos pasa continuamente. Le pasó a Artur Mas antes de unas elecciones catalanas, me pasó a mí en unas elecciones municipales, y nos pasa ahora cuando el lunes un conjunto de personas tienen que ir a declarar», afirmó el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que habló de «persecución política». El mandato de Trias está en el ojo del huracán tras la detención de su mano derecha, Antoni Vives, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en la época de CiU. «Llevo muchos años en esto y ya no creo en las casualidades», afirmó el abogado de Vives, que lo es también de Joana Ortega en el juicio del 9-N.

Colau anuncia una investigación para aclarar el papel de la empresa municipal implicada

«Espantar»

En la misma línea, uno de los históricos del otrora nacionalismo moderado, Jacint Borràs, atribuyó la operación policial al inicio del juicio contra Artur Mas, el lunes que viene. «El Estado quiere espantar a la gente para que no vaya a la movilización del lunes», dijo. «Es una operación programada para desmovilizar a los catalanes que quieren dar su apoyo a Mas. Me extraña que el Estado haya esperado tanto», remató. Las plataformas soberanistas no apreciaron esa supuesta desmovilización y de hecho se mostraron eufóricos en relación a la capacidad de convocatoria para la manifestación del lunes, ya que hablaron de que se están «desbordando» todas las previsiones y que ya hay cerca de 30.000 inscritos para la protesta organizada en la explanada que hay frente al palacio de justicia de Barcelona.

Desde el independentismo, en cualquier caso, no todos los sectores estaban de acuerdo en que la operación policial fuera una represalia del Estado central contra la exConvergència y algunas voces representativas se mostraron muy críticas con los dirigentes de la exCDC. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, máximo responsable de ERC, reclamó sin referirse a nadie que «todo el mundo se explique con la máxima claridad posible» y que «todo el mundo luche contra la corrupción». No dio nombres, pero la alusión a sus socios era directa, aunque también cargó contra el PP porque a su juicio hace «uso partidista» de la persecución de los casos de financiación irregular. «Somos los primeros interesados en luchar contra la corrupción, nos tendrán como firmes aliados en esta lucha contra la corrupción y nos gustaría que la misma diligencia se aplicase en todos los ámbitos», apostilló.

Distancia

La CUP sí que marcó distancia de manera explícita, fue dura con sus aliados, habló de «corrupCiU» y aseguró que los casos que afectan a la exCDC suponen una «bofetada» en toda regla al proceso soberanista, que debería ser «impecable», según los anticapitalistas.

En la oposición no desaprovecharon la ocasión para cargar con dureza contra los nacionalistas. Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP reclamaron explicaciones inmediatas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pues consideran que es representante de un partido que es «heredero» de la antigua Convergència.

Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tampoco relacionó la 'operación Pika' con el proceso soberanista, anunció que el ayuntamiento abrirá de forma «inminente» un expediente informativo para aclarar la responsabilidad de la empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa). El consistorio no descarta personarse como acusación particular.