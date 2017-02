La exconcejala Alcón desmiente ahora el supuesto blanqueo en el PP de Valencia

VALENCIA. María José Alcón, la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y el contacto del 'arrepentido' Marcos Benavent en el consistorio, acudió ayer al Tribunal Superior de Justicia para comparecer como testigo en la causa que investiga al diputado autonómico Miquel Domínguez por el presunto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP.

Esta doble instrucción, una parte en el alto tribunal por la condición de aforado de Domínguez y otra en el juzgado de Instrucción con el resto, genera estas situaciones cuanto menos infrecuentes: la condición de investigada de Alcón en un caso y la de testigo en otro.

La citada no solo varió su condición sino que también lo hizo su testimonio. Alcón rectificó ayer su primera versión de los hechos para concluir que dio 1.000 euros pero no se los devolvieron en dos billetes de 500 y, por tanto, no se produjo el blanqueo. La exedil restó importancia al 'pinchazo' telefónico en el que reconoce la actuación delictiva y explica a su hijo el método defraudatorio. Y también dijo que en el momento en el que se produce esta intervención telefónica se encontraba «medicada».

La exconcejal se encontraba ingresada en un centro médico para tratar sus adiciones. No era la primera vez que recurría a profesionales médicos, según la información que consta en la causa. El juez autorizó justo 24 horas antes de esa conversación las intervenciones telefónicas, lo que ha generado dudas en las defensas acerca de su espontaneidad. Son varios los letrados que tratan de anular ese audio, bien porque supuestamente estaba preparado o porque de alguna forma el estado de medicación de Alcón le impulsó a imaginar semejante trama. El instructor ha autorizado que sea examinada por un forense para dictaminar si su estado pudo afectar a la credibilidad de sus afirmaciones.

«Tienen mucho dinero negro»

En el sumario del 'caso Imelsa', del que se desprende esta pieza separada, la Guardia Civil reproduce unas conversaciones de Alcón con su hijo en abril de 2015: «Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total (...) y me daban dos billetes de 500». Su hijo le comenta que no entiende como blanquean y su madre le dice: «Ellos tienen mucho dinero negro (...), de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones (...) Es un dinero que no pueden aflorarlo».

A continuación la exconcejala admite que ese dinero lo ha recibido de Mari Carmen (García-Fuster, secretaria del grupo municipal), y que ella lo ha devuelto «con una transferencia bancaria y se blanquea». En otra conversación, su hijo pregunta «¿cuántos billetes de 500 tienen?» y su madre le responde: «Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país solo funciona la corrupción».