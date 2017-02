El Congreso insta al Gobierno a que los funcionarios salgan de trabajar antes de las 18:00 horas

El Congreso de los Diputados ha instado este jueves al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que los funcionarias no salgan de sus puestos de trabajo más allá de las seis de la tarde. Era una de las medidas contempladas en una proposición no de ley presentada por el PSOE y que fue modificada y pactada a través de una enmienda con el Grupo Mixto, Podemos, Ciudadanos y Esquerra. El Partido Popular ha sido el único grupo que ha votado en contra al entender que muchas de las medidas acordadas están incluidas en planes de actuación acordados por el Gobierno popular en la anterior legislatura hábil (como la estrategia para la familia 2015-2017) o por invadir competencias de las comunidades autónomas. "Para muchas medidas no nos dicen de qué partidas sacarán el dinero", ha argumentado Silvia Valmaña, portavoz popular.

La proposición no de ley planteada por los socialistas aborda tanto aspectos de los trabajadores públicos como de los privados. Hace especial hincapié en una reforma del trabajo parcial para que "recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales". En ámbito laboral, además de reclamar más controles de Inspección de Trabajo, la iniciativa pide promover acuerdos intersectoriales con la racionalización en los tiempos y las jornadas laborales, así como la posibilidad de acumular "créditos de horas" para responsabilidades personales. Asimismo, se plantea que las empresas que puedan apuesten por la jornada contínua y se implante un marchamo de 'Horario Racional'. Las empresas que tengan este sello tendrán una valoración positiva en cuanto "a ofertas de contratación pública".

Una flexibilización de los horarios para permitir la conciliación y adoptar una nueva regulación del teletrabajo son otras de las medidas que ha defendido la portavoz socialista, Isabel Rodríguez. Además, ha recordado la "precariedad" de muchos trabajos ocupados por mujeres, que cobran "un 20% menos que los hombres". "La regulación del contrato a tiempo parcial ha sido un fracaso con la incorporación de las mujeres. Las horas extraordinarias han sido la escapada de los empresarios para abusar de las trabajadoras", ha explicado la portavoz del PSOE. "Si no mejora esa situación, las mujeres van a tener que regresar a lo que muchos miembros del patriarcado consideran nuestro lugar natural, el hogar", ha añadido Sofía Fernández.

La portavoz de Podemos ha destacado que la brecha salarial aumenta en la época en que las mujeres se deciden por la maternidad. Además, ha defendido que "sin permisos de paternidad y maternidad iguales, remunerados e intransferibles, las mujeres seguiremos siendo la parte más débil". "La conciliación tiene que ser cosa de hombres como de mujeres", ha apuntado Patricia Reyes, portavoz de Ciudadanos, quien ha recordado también la implantación de dos semanas más de paternidad desde el 1 de enero gracias al impulso de su formación. Reyes también ha insistido en la necesidad de impulsar el ciclo educativo público, como recoge la enmienda pactada. Asimismo hizo hincapié en el trabajo que hay que realizar con los jóvenes "para acabar con ciertos roles que todavía perduran".

Por otra parte, la propuesta reclama al Ejecutivo que desarrolle una prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la Seguridad Social, a fin de evitar la desprotección que supone que un tercio de los nacimientos no genere prestaciones de maternidad. Además, reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización por cada hijo (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones. En materia de fiscalidad, revisar el sistema de tributación conjunta en el IRPF para incentivar la incorporación de las mujeres al empleo.

El sindicato CSIF ha sealado que esta medida puede afectar a unos 100.000 trabajadores repartidos por los diastintos ministerios y organismos autónomos. Además, el cierre a las seis de la tarde, las bolsas de horas y el teletrabajo a las diferentes mesas de negociación en las administraciones públicas. "La Administración General del Estado debe ser referente de las medidas de racionalización de horarios que plantea el Gobierno", señala el sindicato.