Bescansa deja sus cargos en Podemos para alejarse de la guerra entre Iglesias y Errejón

Carolina Bescansa y Nacho Álvarez se bajan del barco. La cofundadora de Podemos y el responsable económico de la formación anunciaron ayer que renuncian a sus cargos en el partido para no verse involucrados en la guerra entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Lo hacen, según explicaron en una carta pública, porque Podemos ha llegado a Vistalegre II «atrapado en un eje de confrontación entre dos compañeros». No los nombran por su nombre, pero tampoco es necesario. Los dos exdirigentes de Podemos dejan claro que no quieren ser partícipes de una lucha entre las dos principales figuras del partido que «ha provocado una maraña de ruido que nos dificulta comunicarnos con quienes nos han ofrecido su apoyo».

Al comienzo de la batalla interna Bescansa se inclinó por apoyar a Iglesias. Poco después, sin embargo, se fue distanciando del secretario general a causa de campañas como la que los 'pablistas' lanzaron contra Errejón en las redes sociales el día de Nochebuena. Una vez constatado el divorcio, el siguiente paso de la cofundadora del partido fue construir una corriente propia junto a Álvarez que sirviese como nexo de unión entre las diferentes sensibilidades de Podemos. Pero el empeñó de Iglesias y Errejón por enfrentarse el uno al otro ha terminado por rendir a dos de los dirigentes más respetados por la militancia. «Pensamos que son los equipos más fuertes los que están actuando de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo, voluntad que es compartida por la gran mayoría de las personas inscritas en Podemos», lamentan en su carta. Ambos, además, apuntan que no se presentarán en ninguna lista al Consejo Ciudadano. Según las propuestas organizativas de Iglesias y Errejón, formar parte de este órgano es requisito para ser miembro del Consejo de Coordinación, por lo que ninguno de los dos podrá participar en la ejecutiva que se forme tras la asamblea de Vistalegre II.

Bescansa y Álvarez hicieron pública su renuncia tres horas antes de que se confirmase que las posiciones de Iglesias y Errejón eran irreconciliables. A lo largo de las últimas semanas el secretario general y el político no solo han sido incapaces de acercas posturas, sino que se han distanciado aún más. Tanto que, a juzgar por su discusión del martes en el pleno del Congreso, su relación parece haber llegado a un punto de no retorno. El entendimiento ha sido imposible incluso en aspectos en los que los planteamientos de 'pablistas', 'errejonistas' y anticapitalistas parecían más próximos, como los documentos éticos y de género.

Campaña electoral

Una vez concluido el plazo para presentar las candidaturas se inicia un proceso electoral que se prolongará hasta el 11 de febrero. Hasta entonces, cada candidato hará campaña para arañar unos votos que pueden resultar decisivos. En la última consulta, Iglesias apenas pudo imponerse sobre la propuesta de Errejón por apenas 2.000 votos sobre los casi 100.000 que se emitieron. Con unos márgenes tan estrechos y el precedente de la escalada de tensión de las últimas semanas, la batalla se adivina encarnizada.

El primero en mover ficha ha sido Errejón. El secretario político de la formación ha estrenado página web -en la que se incluye un sorteo con el que el agraciado ganará una visita guiada por él al Congreso- y ha convocado un gran acto este sábado en Madrid para presentar su proyecto. Iglesias también dio ayer un golpe de mano. Además de a la Secretaría General optará a un puesto en el Consejo Cuidadano. El gesto no es baladí ya que si renuncia al liderazgo de Podemos seguirá teniendo voz y voto en su máximo órgano de gobierno. Por otra parte, también revela que el líder de Podemos tiene miedo a perder.