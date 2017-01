El PSOE ratifica sus acuerdos con el PP en el Congreso pese a la batalla de las primarias

mADRID. El Congreso certificó ayer la capacidad de PP y PSOE de entenderse sobre asuntos de interés social considerados urgentes. El voto de los socialistas permitió al Gobierno una vez más -y ya son siete- convalidar tres reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros, a pesar de los recelos mostrados por los dos candidatos a la secretaría general del partido, Pedro Sánchez y Patxi López, contra la estrategia que la gestora demomina como «oposición útil».

La dirección del partido insiste en que con el acuerdo sobre cuestiones como las aprobadas ayer -la financiación del bono social para consumidores «vulnerables» de energía eléctrica, las medidas para el impulso del sistema nacional de garantía juvenil o la compensación por las cláusula suelo- se atienden las necesidades de los ciudadanos. Y presume al mismo tiempo de ser el partido que más ha torcido el brazo al Ejecutivo en el intento de revertir las políticas «dañinas» aprobadas por el PP en su legislatura de mayoría absoluta.

El exlehendari Patxi López, el primero en anunciar su intención de concurrir a las primarias del próximo mes de mayo, insistió sin embargo en RNE en que el PSOE tiene que tener un proyecto «nítido» de una izquierda que no sea «atemperadora de la derecha». «No puede estar parcheando y ayudando permanentemente al Gobierno del PP -argumentó-. Si no, nos desdibujaremos». Pedro Sánchez, por su parte, sigue haciendo del «no a Rajoy» su principal mensaje.

El exsecretario general, aún así, no intentará torpedear desde fuera las decisiones de la gestora (entendidas por la mayoría del partido como la posición de Susana Díaz). Este mismo martes, de hecho, se reunió en Madrid con los diputados del 'no' -Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Susana Sumelzo, Odón Elorza, Sofía Hernanz o Rocío de Frutos- y, según fuentes del encuentro, les reclamó que de aquí a mayo cumplan con la disciplina de voto en la Cámara baja. «Para cuatro meses que quedan hasta que cambie la dirección no merece la pena generar ruido», argumentan.

En la dirección del grupo parlamentario también dan por hecho que no habrá problemas para mantener el trabajo institucional al margen de la batalla interna. El portavoz, Antonio Hernando, se molesta en cada pleno en repartir juego entre todas las sensibilidades del partido. Y, además, la gestora está determinada a presentar una enmienda de totalidad contra los Presupuestos Generales del Estado, lo que elimina un elemento claro de fricción entre oficialistas y críticos.