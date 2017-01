La Generalitat insiste en la posibilidad de adelantar el referéndum a primavera

El referéndum sobre la independencia de Cataluña todavía no tiene fecha, pero la Generalitat ya reconoce que quiere celebrarlo cuanto antes. El visto bueno de la CUP a las cuentas del Ejecutivo catalán, el caso Vidal y el juicio de Mas, que comienza este lunes, han acelerado de golpe la legislatura catalana y cada vez son más las voces autorizadas del independentismo que apuestan por adelantar a primavera, probablemente al mes de junio, la convocatoria de la consulta soberanista, que en principio debería organizarse como muy tarde en la segunda quincena de septiembre. Más allá sería imposible, porque la CUP ya ha advertido de que su apoyo al Gobierno expira al final del tercer trimestre.

El Gobierno catalán admitió ayer que la fecha del referéndum está al «servicio de la estrategia» del independentismo en su desafío al resto de España, lo que desde el Palau de la Generalitat calificaron como «confrontación democrática con el Estado», cuyas primeras escaramuzas se producirán a partir del lunes en el juicio por el 9-N contra Mas, Ortega y Rigau. Por tanto, de momento, desde el Palau de la Generalitat no quieren dar pistas sobre cuándo podría celebrarse el referéndum, porque consideran que sería darle una información muy valiosa a la Moncloa, que hará todo lo que esté en su mano para que la votación no tenga lugar. «Tenemos un horizonte que es la segunda quincena de septiembre. ¿Se puede hacer antes? Evidentemente. Si la excepcionalidad así lo aconseja», afirmó la consejera de la Presidencia, Neus Munté. «Viviremos circunstancias muy excepcionales como consecuencia de la judicialización de la política catalana, así que podríamos replantearnos el calendario», añadió.

Pero este avance solo se produciría si la administración catalana lo ve «oportuno» y siempre que sea en beneficio del objetivo de que se celebre un referéndum «con todas las garantías», no como el 9-N, según Munté, que no quiso aclarar cuándo podría tener el Ejecutivo catalán todos los elementos organizativos listos. Entre otros el censo. «La mejor respuesta a la inhabilitación de Forcadell sería avanzar la consulta», apuntó el vicepresidente, Oriol Junqueras. La tercera voz que se posicionó a favor de acelerar el proceso fue Artur Mas, presidente del PDeCAT. «Se hará como máximo en septiembre, o incluso puede ser antes, en torno al verano. No será ahora en febrero ni en marzo. Puede ser en septiembre o antes, y como agosto no puede ser, ustedes mismos», dijo en Onda Cero.

Tensionar la calle

La Generalitat fía el desenlace de la legislatura al efecto que las posibles condenas a Mas, Ortega, Rigau, Homs y Forcadell puedan tener en la movilización de las bases independentistas. Tensionar la calle para convocar la consulta en un clima de máximo enfrentamiento ambiental con el Gobierno central, para que nadie se quede en casa en el supuesto de que haya votación, aunque sea una reedición del 9-N, y también pensando en las elecciones que se convocarían a continuación, que podrían tener un cierto carácter plebiscitario como las del 27-S de 2015.

La fecha que baraja la CUP para la celebración del referéndum es el mes de junio y una vez más todo el independentismo parece que baila al son que marcan los anticapitalistas, que fueron los primeros que plantearon el debate sobre el adelanto de la consulta y han conseguido que el PDeCAT y Esquerra entren de lleno, como en una competición por demostrar quién tiene más ganas de que se celebre la votación, cuando en teoría la voluntad es máxima en las tres formaciones secesionistas.

La Generalitat insistió ayer en que el referéndum se celebrará tenga o no el visto bueno de Madrid, pero reiteró su voluntad de negociarlo con el Gobierno central. Por ello, Munté consideró como «necesaria» la reunión prevista -pero no fijada- entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. «Queremos hablar del referéndum, pero hay más cosa», dijo. «Estamos a la espera de acordar el encuentro», dijo. Eso sí, el Ejecutivo catalán acusó al Gobierno de Rajoy de estar «incapacitado para el diálogo».

Mientras, el Ejecutivo, en boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el referéndum «es exactamente igual de inconstitucional» se adelante o no de fechas y ha pedido al vicepresidente del Govern de Cataluña, Oriol Junqueras, que «vuelva a la senda de la Constitución».