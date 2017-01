Errejón, un 'chico de compañía' para el Congreso

Tiene 33 años, aunque aparenta muchos menos, y cuenta con una legión de admirador@s que ya quisieran para ellos otros políticos del panorama político español. Íñigo Errejón sabe que tiene tirón y a dos días de que se cierre el plazo para presentar candidaturas para el próximo congreso de Podemos, el número dos de la formación, ha lanzado una web en la que sortea un encuentro para conocerle y servir al afortunado de guía con un paseo por el Congreso de los Diputados. Como si de una estrella de rock se tratara, ha dado un paso más al márketing político. En este caso no habría que pujar ni pagar nada para conocer al madrileño, tan solo hace falta inscribirse - y esperar ser el afortunado- en su recién estrenada página web.

Estreno web! https://t.co/v4pPKzt9Sh, espero que os guste. Si os inscribís, os enseño el Congreso y nuestro trabajo #ConoceAErrejón — Íñigo Errejón (@ierrejon) 30 de enero de 2017

En la nueva herramienta electoral de cara al congreso de Vistalegre, que lo va a enfrentar a la corriente de Pablo Iglesias, promociona su proyecto y explica que el sorteo se trata de una iniciativa para rendir cuentas de su labor parlamentaria, ajena a la batalla en Podemos. Así pués, los admiradores de Errejón, los 'Errejoners', están de enhorabuena. En las redes sociales se ha desatado un vendaval de pasiones en cuanto al político y son innumerables los montajes que se cuentan sobre éste. Con el hashtag #ConoceAErrejón, afines y críticos desarrollan el hilo de la conversación sobre este tema con ironía, incluso por simpatizantes de la formación.

«Desde que era muy pequeño mis padres me enseñaron siempre los mismos valores: un inmenso cariño por la historia democrática de nuestro país y una profunda convicción por la justicia social», apunta en la entrada de la Web. «Como responsable de la Secretaría Política de Podemos he trabajado con orgullo estos años produciendo análisis estratégicos con los que articular la línea política de Podemos, así como la orientación estratégica y pasos tácticos para concretarla. Asimismo, he asegurado la estrategia y el discurso de Podemos, suministrando argumentos y líneas políticas a todas las escalas intermedias del partido», escribe.

«Por vez primera en nuestra acelerada historia, tenemos la experiencia, el tiempo y las condiciones para articular una fuerza política patriótica, democrática, más madura y útil para nuestro pueblo». Este es otro de los mensajes que lanza esta página web, dividida además en varios apartados en los que se recoge también la biografía de Errejón, así como una galería de vídeos, imágenes y enlaces a otras noticias.

Errejón se convierte de esta manera en el segundo dirigente de Podemos con página web propia, después del secretario general del partido, Pablo Iglesias, que también la está utilizando para promocionar su proyecto de partido (Plan 2020).