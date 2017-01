Susana Díaz: «Hay que pasar página para abandonar las derrotas electorales»

Un día después de que Pedro Sánchez anunciara su candidatura a las primarias del PSOE, Susana Díaz no hizo una sola mención al ex secretario general socialista. Al menos, no hizo referencias directas, porque la presidenta de la Junta de Andalucía sí que pareció referirse al exlíder de la oposición cuando habló de un cambio importante en el partido para evitar nuevos varapalos en las urnas.

«Hay que pasar página y tener un punto de inflexión para abandonar las derrotas electorales porque necesitamos el PSOE más PSOE que nunca, que garantice que vamos a vivir mejor y con más igualdad», dijo Díaz ayer durante su intervención en la inauguración de la nueva sede de la Agrupación Socialista de Ayamonte (Huelva).

«Estoy convencida de que esto va a salir bien y que el PSOE va a ganar todas las elecciones de los próximos años, sean cuando sean», insistió Díaz, indicando además que su partido «entra en una etapa diferente donde la gente necesita un partido socialista fuerte, para enfrentarse a la derecha; sensible, para poner soluciones, y unido».

A su juicio, «los ciudadanos están esperando al PSOE y que dé ese paso al frente y que le digamos a los hombres y mujeres que estamos aquí, dispuestos a levantarnos y recuperar la confianza de los ciudadanos para que futuro de nuestros hijos sea mejor» y nosotros, ha añadido, «podemos hacerlos siendo leales y fieles a nuestros valores».

No hubo recuerdo a Sánchez pero sí a las políticas llevadas a cabo por los socialistas Pablo Iglesias, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que soñaron «con una España en libertad». «Y ahora toca de nuevo que los socialistas soñemos con una España justa, mejor, que acabe con las desigualdades, en la que nadie juegue con la sanidad para hacer negocio», clamó la presidenta de la Junta.