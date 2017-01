Rivera se marca el objetivo de superar al PP en 2019

madrid. Dos son los principales mensajes que quiere lanzar Ciudadanos en el proceso congresual que culminará el próximo domingo. El primero es el de la unidad del partido. Frente a las divisiones que desgarran a otras fuerzas políticas como PSOE o Podemos, desde la formación liberal se ha hecho bandera de la reeleción como presidente de la formación Albert Rivera con el apoyo de un 87% de la militancia. La segunda idea que trata de comunicar Ciudadanos es que ya está lista para asumir tareas de gobierno. Lo remarcó este domingo el líder del partido al asegurar que «comienza un nuevo ciclo de crecimiento para gobernar España en 2019».

«Tenemos que tener una herramienta para que el día que no gobiernen los conservadores, gobiernen los progresistas liberales, no los socialistas ni los populistas», añadió. La apuesta de C's por presentarse como una fuerza que aspira a alcanzar la Moncloa llega en un momento en el que trata de superar su condición de partido bisagra. Se trata, continuó Rivera, «no solo de pedir cambios, sino hacerlos en primera persona», y para eso se debe «poder decir a los españoles: contad con nosotros no solo para entrar en las instituciones, sino para gobernar este país».

Rivera realizó estas declaraciones durante la presentación de la nueva Ejecutiva, que pasa de 23 a 39 miembros de los cuales 14 integrarán una comisión permanente. Se trata de «un equipo compuesto por gente que tiene compromiso, valor y talento», afirmó. Entre los cambios destaca la asunción de la portavocía por parte de Inés Arrimadas o la creación de una área de anticorrupción y transparencia que coordinará Toni Cantó. Uno de los nuevos objetivos de Rivera, según explicó, es que en esta nueva Ejecutiva «no haya nadie imprescindible», ni siquiera él, que tiene pensado delegar en José Manuel Villegas, ascendido a secretario general, «el día a día del partido».