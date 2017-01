El 'sí' de la CUP a los presupuestos allana el camino al referéndum

La CUP es una formación que tiene dos almas: la independentista y la anticapitalista. Su vertiente más nacionalista se impuso ayer a la de perfil revolucionario y, por 39 votos a favor y 22 en contra, el consejo político del partido que tiene la llave de la gobernabilidad en Cataluña decidió que facilitará la aprobación de los presupuestos «autonómicos» de la Generalitat. Será en el debate final de las cuentas previsto para el pleno del Parlamento catalán del 8 y 9 de febrero.

Las bases de la CUP reunidas en Vilafranca del Penedès (Barcelona) tenían un dilema: o por coherencia ideológica tumbaban los presupuestos de la Generalitat y confiaban en que una nueva cita electoral propiciara la salida de la ex Convergència del poder o se tapaban la nariz y por el bien del proceso y del referéndum avalaban, como han hecho, unas cuentas que ni son sociales para ellos ni son distintas que cualquier otras de signo autonómico.

«Hay que hacer avanzar el proceso, queremos dejar el camino libre para la celebración en septiembre de un referéndum», resumió Quim Arrufat, portavoz de la ejecutiva de la formación secesionista. Los anticapitalistas se decantaron por mantener viva la llama de la ruptura con el resto de España y de paso alejaron al menos unos meses el fantasma de un adelanto electoral en Cataluña, que comprometía el proyecto secesionista, solo un año después de que Carles Puigdemont asumiera el poder, tras unas negociaciones muy tensas entre Junts pel Sí y la CUP, que culminaron con la decapitación política de Artur Mas y un inicio de legislatura encaminado a culminar la desconexión, pero lleno de recelos entre unos y otros actores del independentismo.

El aval de los antisistema a los presupuestos es, en cualquier caso, «condicionado» y tiene «fecha de caducidad», según quiso remarcar Quim Arrufat. La CUP aprobará las cuentas diseñadas por Oriol Junqueras, pero no da un cheque en blanco. Su intención es seguir teniendo la llave de la estabilidad y para ello la formación de la izquierda radical secesionista advirtió a Puigdemont y Junqueras de que pueden contar con el apoyo anticapitalista hasta el mes de septiembre. Si para entonces no han sido capaces de celebrar el referéndum, la CUP, que tiene diez diputados de los 135 de la Cámara, «retirará su apoyo» y provocará la convocatoria de elecciones. Desde la formación anticapitalista, además, instaron al Gobierno catalán a que se «ponga las pilas» en la preparación de la consulta, que tiene que ser vinculante y unilateral, no un nuevo 9-N, según los antisistema, y que tendría que estar lista para el mes de mayo, según Arrufat, en previsión de que las posibles inhabilitaciones de dirigentes secesionistas, como Artur Mas o Carme Forcadell, podrían precipitar la legislatura.

El proceso que lideran el PDeCAT y ERC, de la mano de la CUP, vuelve a superar un nuevo 'match-ball', el enésimo en el último año, después de la investidura fallida de Mas, la elección de última hora de Puigdemont, el rechazo de la CUP a los presupuestos de la Generalitat en junio y la moción de confianza en septiembre de 2016. Tras un año convulso, y cuando todo parecía que saltaba por los aires, el independentismo ha conseguido cerrar filas en el último minuto para encarar la fase final del proceso de ruptura con el resto de España, esta vez sí, con un presupuesto para la gestión del día a día, que incluye además una partida para la celebración del referéndum, lo que provocará su impugnación por parte de Ciudadanos y el PP.

Cogen aire

A partir de ahora, por tanto, la legislatura catalana, que en teoría debería durar 18 meses y acabar este año, toma un nuevo vuelo, Puigdemont y Junqueras cogen aire y las fuerzas secesionistas deberán empezar a concretar las tres leyes de la desconexión que han prometido aprobar para preparar a Cataluña para la independencia, en caso de que el sí se impusiera en el eventual referéndum, que la Generalitat se propone organizar tenga o no el visto bueno del Gobierno central. Una votación que se haga o no marcará además la legislatura y que situará el pleito catalán en el máximo de tensión.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se felicitaron por la decisión de la CUP. El presidente de la Generalitat cree que el aval de los cuperos a las cuentas de la administración autonómica es una «mala noticia» para el Gobierno central, pues se demuestra que el proceso avanza sin la división en el independentismo que se auguraba desde Madrid. El dirigente nacionalista avisó a Mariano Rajoy que se le acaba el tiempo para ofrecer una salida a la cuestión catalana antes de que se produzca el choque definitivo. Y situó el próximo 6 de febrero, fecha de arranque del juicio de Mas, como el día en que empezará el «tiempo de descuento» hacia la desconexión.