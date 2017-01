No se esperan «grandes cambios» en el PP

Restan dos semanas para que Mariano Rajoy sea reelegido presidente del PP en el XVIII Congreso Nacional del partido y aún se desconocen los nombres que conformarán su nuevo equipo. El líder de los populares no ha querido dar pistas sobre si mantendrá a María Dolores de Cospedal como número dos y si reforzará la cúpula rescatando la cúpula de coordinador general. Esta función ya la asumió en su día Ángel Acebes. En el entorno de Rajoy avanzan que no habrá grandes cambios y reconocen que, pese al escaso margen de tiempo, aún no se ha centrado en resolver esta cuestión.