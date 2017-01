No pisa el cine y recomienda 'Patria'

Mariano Rajoy reconoce que no ha visto las películas que han sido nominadas a los premios Goya. «No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas». El presidente del Gobierno apunta que el cine «es uno de los asuntos pendientes para el futuro». Rajoy prefiere la lectura y su su último libro ha sido 'Patria', de Fernando Aramburu, un texto, a su juicio, «imprescindible» para entender «lo que ha sucedido en los últimos 30 años en el País Vasco». Ahora lee 'Cuando estábamos vivos', de Mercedes Vega, que transcurre al comienzo de la guerra civil en Madrid y que también aconseja.