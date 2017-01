La madre del chófer del autobús confirma que tomó cocaína, «como cualquiera»

Madrid. La madre del conductor del autobús escolar siniestado en Fuenlabrada (Madrid) explicó ayer que su hijo, de 34 años, consumió cocaína el viernes pasado, pero hasta el miércoles, día del accidente, no la había tomado otra vez, por lo que no entiende que haya dado positivo en la prueba practicada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En declaraciones a Antena 3, la mujer afirmó que la droga la «consume cualquiera, pero en su trabajo no, y es porque fue a una fiesta el viernes, nada más. Claro que es un falso positivo, es que lo es».

En este sentido, el Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada está a la espera de recibir los resultados de la analítica practicada en un centro sanitario al conductor del autobús escolar para confirmar o desestimar el positivo en cocaína.

Para evitar siniestros como el de Madrid, en el que resultaron heridos 21 niños y en el que el conductor dio positivo por drogas, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ordenó ayer «redoblar» la vigilancia del transporte escolar. De esta manera se intensificarán los controles, porque «no hay que dar ninguna tregua y hay que tener mano firme».

El titular de Interior, de visita oficial en la Comandancia del Guardia Civil de Alicante, dijo que se pone «en el pellejo» de los niños que cada día cogen el autobús para ir a al colegio, y en el de sus padres, que hoy «pueden pensar en el riesgo que pueden correr sus hijos». Zoido aseguró que el accidente ha sido «un hecho aislado, pero tenemos que sacar la consecuencia de que tendremos que seguir redoblando los esfuerzos». «Bajo ningún concepto debemos consentir que se puedan dar circunstancias de este tipo», insistió. Para reflejar la implicación del Gobierno en este asunto el ministro de Interior indicó que el pasado año las Fuerzas de Seguridad practicaran 66.000 controles de drogas a conductores de coches, motos y autocares.