madrid. Se acabaron las sobremesas de algunos diputados hasta las cuatro de la tarde para acudir a esa hora al pleno. Cierto es que, salvo alguna recalcitrante excepción, ya no son lo que fueron con copa y puro. La presidenta del Congreso ha decidido que el de la semana que viene, el primero del año, empiece a las tres para que acabe en torno a las ocho, y no entre las 22:00 y hasta la medianoche como sucede a veces. Todo sea por conciliar la vida privada y laboral de sus señorías y la de los centenares de personas que viven en función de sus horarios, léase letrados, ujieres, camareros, funcionarios, policías y periodistas.

«Llevamos años en que no se ha dado ningún paso y vamos a ir paso a paso», comentó Ana Pastor al explicar una decisión que ha sondeado con los grupos parlamentarios sin encontrar resistencia. La idea, añadió, es que a no mucho tardar los plenos comiencen a las nueve de la mañana del martes, y prosigan a esa misma hora el miércoles y el jueves. Ahora solo la sesión de control al Gobierno es matutina, las otras son vespertinas. Una tradición que arranca de la transición, salvo la sesión de control de los miércoles que por entonces no se estilaba, y que motiva que algunos plenos (los de presupuestos o los debates del estado de la nación, por citar algunos) concluyan una vez que media Europa está en pijama, y en España la gente de costumbres racionales ha concluido su jornada laboral y ha cenado o se ha ido de compras, al cine, al gimnasio, se ha visto con la familia o los amigos, o ha hecho lo que considera oportuno y conveniente, como suele decir Mariano Rajoy.

Pero no va a ser sencillo adelantar el horario. Los martes, por ejemplo, se reúne a partir de las diez de la mañana de la Mesa del Congreso y luego la Junta de Portavoces, que con las posteriores comparecencias ante los medios suelen acabar en el entorno de las 14:30 o 15:00 horas con lo que más de uno llegará al escaño con la servilleta en la mano.

Los de provincias

El problema, dicen algunos, está con los de provincias. Los diputados de fuera de Madrid quieren desarrollar su labor parlamentaria de martes a jueves, y ello obliga a una concentración de la actividad y a una jornada irracional. Alcanzar a todo, plenos, comisiones y reuniones, en tres días es hacer un «tetris», se quejó el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, que animó a sus colegas a romper con los usos y costumbres de décadas. «Hay vida privada -informó- fuera de estos muros».

Otras quejas parten del colectivo legislativo femenino, que no ve mucho entusiasmo entre algunos portavoces de los grupos, todos hombres, hacia los cambios y que no le hacen ascos a las jornadas de diez a diez. Aunque semejante horario conlleve alguna cabezada en el escaño o el despacho, además de ausencias de rebuscada justificación.

La solución, dicen los conciliadores, estaría en que la semana laboral en las Cortes fuera de lunes a viernes, como la de casi todo quisqui. De esa forma, las comisiones se reunirían sin agobios del reloj, los plenos serían por la mañana y los diputados tendrían una vida laboral semejante a la de sus representados, y no la semana caribeña de tres días de ahora con la excusa de que el lunes y el viernes son para trabajar en la (ejem) circunscripción.