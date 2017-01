López Viejo: «Nunca despaché temas menores con la presidenta Aguirre»

Como si se tratara de un boxeador herido en su orgullo, el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se subió ayer al ring para enfrentarse a la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell en el juicio por la primera época del 'caso Gürtel'. El que fuera 'mano derecha' de la presidenta Esperanza Aguirre, que se enfrenta a 45 años de prisión por su supuesta connivencia para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones (se cifran en 1,1 millones de euros), se fajó en una dura batalla dialéctica con la fiscal durante el interrogatorio. Un debate trufado de excesos verbales, e, incluso, de malas formas, que provocaron la intervención del tribunal para pararles los pies. López Viejo mostró un talante chulesco con Sabadell nada más comenzar su declaración. Entre otras cosas, le instó a que elevase el volumen de su voz a la hora de hacer las preguntas y a plantear las cuestiones con la «máxima precisión» para poder responder adecuadamente. También le reprochó que en su escrito de acusación se describa que la contratación de servicios por parte de los funcionarios se haga de «una manera libre y aleatoria» y de emplear «eufemismos» para evitar decir «concurso público». «Los procesos de contratación están garantizados», aseguró López Viejo para defender su actuación.

De Correa, «ni un euro»

El tono de sus respuestas no quedó ahí e instantes después hizo un alegato jurídico para no responder por su cuenta abierta en Suiza en 2002, justo cuando era concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, donde según la acusación recibió una comisión de 682.000 euros por un contrato a la empresa Sufi. «No puedo ni debo contestar nada relacionado con este asunto en la medida en que ustedes saben que no tienen autorización (de Suiza)», aseguró López Viejo. Una afirmación que fue contestada de forma tajante por el presidente de la sala, Ángel Hurtado, que le recordó que tiene derecho a no responder preguntas si bien las valoraciones jurídicas son cosa del tribunal.

López Viejo, quien fuera consejero de Deportes en la Comunidad de Madrid, está acusado de facilitar a las empresas de Correa la organización de unos 400 eventos entre 2004 y 2008, por los que cobró 472.465 euros en metálico y en especies. Sobre Correa, aseguró que nunca recibió «ni un solo euro» de él y que su firma no aparece en ninguno de esos contratos.