Verstrynge niega que agrediera a un policía

El ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge negó ayer en el juicio que agrediera a un policía durante los incidentes en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid durante la proclamación del Felipe VI el 19 de junio de 2014. El fiscal, que solicita una pena de tres años y medio de prisión, sostiene que sucedió lo contrario.

Explicó que ese día estaba en la Puerta del Sol con su mujer y su hijo y pidió permiso a un policía para salir del cordón de seguridad. «Me dijeron que no podía salir, no me explicaron por qué y me impidieron la circulación. No empujé a ningún policía, fue la Policía la que me empujó y luego me detuvieron».