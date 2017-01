Gibraltar acusa a España de usar el 'Brexit' para actuar como un depredador

El jefe del gobierno de Gibraltar, Fabián Picardo, acusó a Madrid de aprovechar el 'Brexit' para actuar como un "depredador" con el enclave británico cuya soberanía ambiciona, en una entrevista con la AFP este miércoles en Londres. Además, Picardo no descartó que, tras la salida británica de la Unión Europea, Gibraltar se convierta en una especie de Estado asociado con la Unión Europea para preservar la fluidez en la frontera tan necesaria para su economía, siempre y cuando se respete la soberanía británica exclusiva.

"Es la generosidad del depredador que piensa que su presa está lista para rendirse", dijo sobre la oferta española de compartir con Londres la soberanía sobre este territorio de 33.000 habitantes y casi siete kilómetros cuadrados al sur de la península Ibérica, para que conserve así los beneficios de la membresía en la UE. "Si la casa de tu vecino estuviera quemándose y te presentaras con un cubo de agua diciendo 'estoy preparado para ayudarte a sofocar el fuego, pero tienes que darme la mitad de la propiedad de la casa', tu vecino no te consideraría una persona generosa", argumentó.

Picardo acudió a Londres para comparecer en el comité parlamentario que estudia el 'Brexit' y asistir a la presentación de un informe sobre el impacto que tendrá la salida de la UE en el Peñón, como se conoce familiarmente a Gibraltar. La gibraltareña es una economía principalmente de servicios, con una fuerte implantación de compañías de seguros y empresas de apuestas en internet. Depende en gran parte de la mano de obra que viene de fuera, mayoritariamente españoles. Cada día, 10.000 personas cruzan la frontera desde España para trabajar en Gibraltar, según Picardo. Vienen, recuerda el dirigente, de una región española, el Campo de Gibraltar con un gran desempleo, de un 50 % entre los jóvenes.

Por ello, este político cree que España está interesada en que el 'Brexit' no dañe a Gibraltar, y, sobre todo, descarta que cierre la frontera para ahogarlo. "No creo que haya nadie tan estúpido en España como para intentar de nuevo esa táctica", dijo, recordando que el dictador Francisco Franco ya la puso en práctica "esperando que Gibraltar cayese como una fruta madura". "Y Gibraltar no cayó, y además se hizo más británica en el proceso", remarcó. "Somos", recordó Picardo, "el segundo empleador de Andalucía, después del gobierno regional".

Gibraltar votó abrumadoramente en favor de seguir en la Unión Europea (UE) en el referéndum del 23 de junio, con un 96 % de votos favorables. Picardo quiere conservar de la actual relación con la UE está "el acceso al mercado y los servicios británicos, la libertad de movimiento", y matizó: "Lo que nosotros llamamos fluidez fronteriza con la UE en La Línea, y también la posibilidad de mantener el acceso al mercado único europeo si el Reino Unido lo conserva".

No parece que ese vaya a ser el caso, a juzgar por el discurso de la primera ministra Theresa May en el que anunció querer romper amarras totalmente con la UE para poder controlar la inmigración, y luego negociar algún acuerdo comercial. "Una de las posibilidades ahora que exploramos nuestro futuro, sería establecer una especie de estatus de Estado asociado con la UE, simplemente porque ese es el modo en que la UE trata a otro microestados como El Vaticano,, Liechenstein, Andorra, Mónaco, etc...", especuló.

"Estos países tienen diferentes grados de participación con la UE. No están jurídicamente en el (espacio de libre circulación) de Schengen, pero se les trata de hecho como si lo estuvieran. Algunos están en la unión aduanera, otros no", señaló. "Son recetas que podríamos explorar, encajan bien con las circunstancias geográficas de Gibraltar", un territorio británico con frontera terrestre con la UE, como Irlanda del Norte, a diferencia de Inglaterra, Gales o Escocia. "Podría proporcionarnos lo que es esencial para Gibraltar, fluidez en la frontera", aseguró, antes de añadir, como aviso a navegantes, "que la soberanía exclusiva británica sobre Gibraltar es condición sine qua non" en cualquier solución.