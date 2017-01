La dirección del PP da un portazo a las primarias defendidas por Cifuentes

madrid. Puede que la batalla de las primarias esté perdida de antemano en el PP y es posible también que Cristina Cifuentes sea consciente de ello. La dirección del partido tiene claro que ese sistema para la elección de líderes y candidatos no es la panacea y descarta por completo la iniciativa promovida por la presidenta madrileña para que los militantes decidan de principio a fin el nombre de su líder. No habrá acuerdo en esta materia y así quedará de manifiesto en el encuentro previsto para hoy entre el equipo del vicesecretario Fernando Martínez-Maillo y la organización territorial.

A la espera de terminar de ajustar agendas, varias fuentes de la cúpula del PP se muestran contrarias a la tesis de Cifuentes. Desde la sede nacional de Génova no ven inconveniente a que el congreso regional de Madrid, programado del 17 al 19 de marzo, sea asambleario. Es decir, que se iguale el número de delegados participantes al de afiliados y se aplique la fórmula «un militante, un voto». Pero a nivel nacional, no ven ningún recorrido a la enmienda de la presidenta.

Su propuesta, de hecho, ha generado malestar entre algunos dirigentes del partido, también autonómicos, que abrazan el modelo de doble vuelta diseñado por Martínez-Maillo con el aval de Mariano Rajoy. Este sistema permitiría a los más de 800.000 afiliados elegir de manera directa a los candidatos a la presidencia del PP en una primera votación, aunque en la segunda fase del proceso la última palabra la tendrían, como hasta ahora, los compromisarios o delegados.

El método de doble vuelta, contenido en la ponencia política y de estatutos que se debatirá en el congreso nacional del partido, cuenta con el visto bueno, reconocido en público, de la mayor parte de las organizaciones territoriales. Andalucía, Galicia, Cataluña o Castilla y León no tardaron en mostrar su respaldo a la fórmula y sus reticencias ante las tesis de primarias.

Así, la postura crítica de los barones del PP ha complicado el camino a la enmienda de la presidenta madrileña. Si tras la negociación que abre esta semana Martínez-Maillo, el equipo de Cifuentes decide mantener intacto su texto para que se vote en el congreso del 10, 11 y 12 de febrero, pocas voces confían en que vaya a prosperar. Aunque es cierto que en esta ocasión los 3.128 compromisarios podrán pronunciarse sobre el contenido, fuentes populares creen que los delegados seguirán en buena parte los planteamientos trazados por sus direcciones territoriales.

Diferentes formas

Esas mismas fuentes concluyen que el «error» de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha estado tanto en el contenido como en «las formas». Admiten que Cifuentes ha querido siempre hacer bandera de la regeneración política y enmarcan en ese contexto su afán de mantener las primarias como el método más democrático de elección de líderes. Es una de sus señas de identidad. Pero censuran que con su modo de actuar haya podido dar a entender que desafiaba a Rajoy.

En realidad la de Madrid no es la única enmienda que apuesta por un mayor protagonismo de la militancia en la designación del presidente. El PP valenciano ha planteado una modificación que aboga por endurecer los requisitos de la segunda vuelta para proteger el pronunciamiento de las bases. Según esta propuesta, si los delegados nombran a un candidato distinto al designado por los militantes, el aspirante deberá haber obtenido el respaldo de dos tercios de los compromisarios. Esta filosofía sí podría ser tenida en cuenta por la cúpula del PP. El propio Martínez-Maillo apuntaba el pasado 13 de enero en esa dirección: «Podemos hacer que cuando un candidato tiene el apoyo mayoritario de los afiliados, los compromisarios no puedan revertir esa decisión; podemos perfeccionar el modelo de doble vuelta, pero no cambiar el modelo de afiliados y compromisarios».

Fuentes populares de Valencia aseguran que mantienen un contacto permanente con Génova y que, por lo tanto, la cúpula del partido no era ajena al fondo de su enmienda, aunque ahora toca negociar si puede ser incluida en la ponencia de estatutos.

El modelo de elección del presidente será uno de los asuntos clave del congreso de febrero junto a la limitación de mandatos, otra de las reivindicaciones del PP valenciano, y las incompatibilidades de cargos. Un veterano dirigente de la formación lamentaba ayer, sin embargo, que asuntos como estos hayan desplazado otros debates más profundos en un mundo cada vez más complejo.