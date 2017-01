«Espero que continúe la dinámica de acuerdo con el PSOE y Ciudadanos»

-El congreso del PP coincidirá con la asamblea de Podemos en la que hay un debate sobre la forma de hacer política e incluso de liderazgo. ¿Le preocupa lo que pueda salir de Vistalegre?

-A mí sólo me preocupa lo que salga del congreso de mi partido. No me gusta que los demás se inmiscuyan en los asuntos de mi partido e intento hacer lo mismo. Vista Alegre es un asunto de los dirigentes y afiliados de Podemos, no mío.

-Y el PSOE tendrá en mayo sus primarias. ¿Preferiría a Susana Díaz como líder de la oposición?

-No tiene sentido que me inmiscuya en los asuntos del PSOE. Mi obligación como presidente del Gobierno es llegar a acuerdos con cualquiera que sea el elegido.

-¿Qué le pide a la oposición?

-La oposición debe ejercerse desde una perspectiva constructiva y leal. Así lo hice yo durante los ocho años que estuve en la oposición. Además, en los últimos tres meses hemos llegado a importantes acuerdos con el PSOE y con Ciudadanos en los que hemos incorporado sus ideas y propuestas. Espero que esta dinámica de acuerdo y diálogo continúe.

-La corrupción les ha hecho mucho daño. Esta semana, el extesorero de su partido Luis Bárcenas ha dicho que usted puso fin a la relación con Correa. ¿Le tranquiliza eso?

-No tiene sentido que haga más comentarios sobre un asunto que está judicializado. Lo mejor es dejar que los tribunales actúen y se pronuncien.

-En el acuerdo con Ciudadanos pactaron la formación en el primer trimestre de una comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación del PP. ¿Se va a cumplir? ¿Y cómo la va a afrontar?

-Creo que los asuntos penales se dirimen en los tribunales y los políticos en las urnas. En cualquier caso, por lo que a nosotros respecta, los pactos con Ciudadanos se cumplirán.