El cazador que mató en Lérida a dos agentes forestales no recuerda qué pasó

El cazador que mató el sábado a dos agentes rurales en Aspa (Lérida) después de que éstos le requirieran que mostrase su permiso de armas caducado declaró que no sabe por qué disparó y aseguró que no recuerda nada de lo sucedido.

Según informó la Cadena Ser, que tuvo acceso a la declaración del cazador ante los Mossos, el homicida, Ismael Rodríguez, de 28 años, indicó que debió disparar la escopeta en «un acto instintivo, no voluntario», y que no recuerda ni haber apuntado a los agentes ni qué le pasó por la cabeza para disparar su arma.

Lo único que recuerda, según su declaración, es que los agentes rurales le saludaron con un «buenos días» y que le pidieron que descargara el arma, una escopeta de cartuchos para la que no tenía el permiso en vigor. A partir de ahí, el cazador dice no recordar su reacción, ni que apuntase a nadie, ni a qué distancia, y que no se explica cómo llegó a vaciar la escopeta, los tres cartuchos que el arma permite disparar de forma consecutiva.

Rodríguez recuerda que, a instancia de sus compañeros de caza y en estado de shock, llamó al número de emergencias 112 para alertar de lo sucedido. El cazador, que según fuentes de la defensa, se mostró muy arrepentido por el crimen, también explicó que no toma ningún fármaco y que no está bajo tratamiento de ningún tipo de enfermedad.