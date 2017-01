Díaz reclama al PSOE «un congreso de unidad» porque no sobra nadie

«Un congreso de unidad». Esa es la receta de Susana Díaz para que el PSOE supere su profunda crisis y vuelva a ser ese partido «capaz de ganar las elecciones». La presidenta de la Junta de Andalucía protagonizó ayer en Palencia su primer acto de campaña para las primarias socialistas de mayo sin haber lanzado su candidatura y sin intención de hacerlo en breve.

Dentro del planteamiento unitatario que impregnó su intervención, la líder del PSOE andaluz solo tuvo buenas palabras para Patxi López y Pedro Sánchez porque «todos somos compañeros y amigos» y en el PSOE «no sobra nadie». Lo dijo rodeado de dirigentes partidario suyos y críticos con el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, alineado primero con Sánchez y que ahora ha tomado partido por la candidatura del exlehendakari. «No saquen punta al lápiz», reclamó en el mismo tono conciliador para pedir que no se hagan lecturas políticas de la ausencia de Tudanca.

Susana Díaz se reafirmó en que todavía no es el momento de presentar las candidaturas a dirigir su partido -cariñosa reconvención a López-; es la hora, a su entender, de definir el proyecto socialista. «Estamós en el qué, ya veremos el quién», y en su caso volvió a decir que estará donde sus compañeros la coloquen, «en la cabeza o en la cola» del PSOE, porque lo importante no es la persona, lo relevante es construir un partido «útil, reconocible desacomplejado, ganador, fuerte y sensible». Un PSOE, prosiguió, que no está «para cambiar las políticas del PP ni para competir por la hegemonía de la izquierda», está para ganar las elecciones y gobernar.

Susana Díaz admitió que partido ha pagado en forma de división interna «un precio alto» por facilitar la investidura de Rajoy, pero aventuró que igual «ha merecido la pena».