La unidad de Podemos con IU vuelve a enfrentar a Iglesias y Errejón

madrid. La relación con Izquierda Unida siempre ha sido un tema espinoso en Podemos y ahora lo vuelve a ser. Pablo Iglesias abogó ayer por buscar «la unidad» con la formación que lidera Alberto Garzón, pero Íñigo Errejón consideró que las cosas están bien como están. Una cuenta más en el rosario de discrepancias que mantienen los números uno y dos del partido morado.

El secretario general de Podemos participó en un debate en la Universidad Complutense de Madrid junto a Garzón y los representantes de las confluencias Xavier Domènech (En Comú) y Yolanda Díaz (En Marea), y señaló que así como la unidad interna es imprescindible también lo es «con los compañeros de otras organizaciones para empujar el cambio». Iglesias se refería sobre todo a la coalición de Garzón -«Podemos necesita a IU», dijo para que no quedaran dudas- porque tanto En Comú como En Marea tienen su ámbito de actuación política ceñido a Cataluña y Galicia. «No podemos apelar a los que faltan» para explicar por qué Podemos no crece, uno de los argumentos que emplea Errejón para defender la estrategia de la transversalidad, y luego no querer sumar. «El cambio -subrayó- no lo va a protagonizar una identidad sola y un único liderazgo», y en este sentido «la unidad es condición de la posibilidad de transformación».

Garzón abonó la tesis de Iglesias y arguyó que es «una buena noticia» que «la gente no sepa» si él es «de IU o de Podemos, y eso también le pasa a Pablo». Tal es, a su juicio, la simbiosis entre las dos fuerzas que pactaron por primera vez para las elecciones generales del pasado 26 de junio tras el desdén de Iglesias a «los comunistas» de IU en las del 20 de diciembre.

Pero el secretario político de Podemos no comparte el planteamiento. Considera que la unificación con IU juega en contra de la idea de un proyecto político transversal porque radicalizaría sus propuestas y Podemos sería vista como una fuerza tradicional de izquierda radical, como lo ha sido Izquierda Unida desde la transición.

Errejón, por tanto, reivindicó en un acto para presentar una batería de propuestas de igualdad que su partido se mantenga como organización «autónoma e independiente» siempre en colaboración con las confluencias, pero siendo «la locomotora» de ese «espacio del cambio» porque hay tareas que son «específicamente moradas» que no requieren el concurso de nadie más.