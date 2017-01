'Pablistas' y 'errejonistas' culpan a sus líderes de la debilidad de Podemos

Dos reconocidos dirigentes de Podemos, una 'pablista', Carolina Bescansa, y otro 'errejonista', Nacho Álvarez, propinaron ayer un tirón de orejas a sus líderes porque con su «partida de ping-pong» no han permitido «que la gente se exprese» en el debate interno de la formación morada. La secretaria de Análisis Político y cofundadora del partido y el secretario de Economía hicieron un diagnóstico muy crudo del comportamiento de Pablo Iglesias e Iñigo Errejón en la etapa previa a Vistalegre II. Bescansa censuró el planteamiento «binario» que han hecho los dos líderes sin permitir que «el conjunto de la organización se exprese». Aunque el secretario general señaló cuando presentó su propuesta política para la asamblea ciudadana que el texto contenía «ideas» de su equipo, Bescansa precisó que aquel era «un documento de autor» en el que Iglesias estampó «su firma en la primera página».

Álvarez señaló que la cosas no fueron distintas en la familia 'errejonista' porque no hubo «un proceso participativo de recogida de ideas». El responsable de Economía se quejó de que mientras ambos líderes se «llenan la boca de participación» sus propuestas políticas han sido cocinadas por ellos, y una vez «elaboradas han informado». Bescansa también censuró el debate en las redes sociales de Iglesias y Errejón, y sus núcleos duros, porque «con 140 caracteres» no se puede abordar la discusión de asuntos tan complejos como el proceso constitucional o el cambio del modelo productivo. Ambos lamentaron asimismo que Iglesias forzara una consulta interna sobre el sistema de votación en Vistalegre II, que ganó por los pelos, porque ese referéndum «dividió y debilitó» a Podemos.

Errejón defendió anoche en Barcelona el referéndum como solución al conflicto político en Cataluña porque «no es una cuestión de independencia, sino de democracia». Lo dijo ante los medios antes del debate 'Catalunya entre Ítaca e Icaria' que compartió con el líder de EnComúPodem (ECP), Xavier Domènech, y el exvicepresidente del Govern Josep Lluís Carod-Rovira (ERC), celebrado en el Espai Bonnemaison.