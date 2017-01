Susana Díaz lidera los logros socialistas en financiación y contra 'paraísos' fiscales

El consenso entre los presidentes socialistas para apostar por un clima de entendimiento con el Gobierno fue clave para que Mariano Rajoy saliera triunfador de la sexta Conferencia de Presidentes con un amplio acuerdo de once puntos, sobre todo con el compromiso de un nuevo modelo de financiación autonómica antes de que acabe el año. Para su consecución fue fundamental la labor de enlace del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en las conversaciones previas con Soraya Sáenz de Santamaría y la posición moderada del presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández. Ambos barones socialistas, sin embargo, dejaron que en el desarrollo de la cumbre fuera Susana Díaz la que llevara la voz cantante, la que, de alguna forma, liderara los logros de los socialistas en la reunión y la nueva estrategia de «política útil» y «normalidad institucional» que defiende la andaluza en sintonía con la dirección provisional socialista salida del caótico comité director de octubre que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez.

El ruido de fondo en los laberínticos pasillos del Senado era precisamente si Pedro Sánchez daría el paso de anunciar su candidatura después de que se le adelantara Patxi López. El futuro del PSOE y la presión sobre Susana Díaz para que confirme que irá a primarias estuvo latente en todos los corrillos de periodistas con algunos de los dirigentes socialistas que de vez en cuando se acercaban. No hubo suerte. Solo se avino a reconocer que le tiene «mucho cariño» a Patxi López, pero tajante dijo que no iba a hablar del PSOE. La presidenta andaluza impuso su guión a rajatabla y logró zafarse de la presión incluso cuando compareció ante la Prensa al final de la tarde. «Estoy aquí como presidenta de Andalucía y no como secretaria general del PSOE (andaluz). No le saquéis más punta al lápiz».

Susana Díaz quería que de lo que se hablase ayer fuera sobre los logros socialistas en la cumbre para afianzar la 'nueva política' de los barones que la defienden y reforzar un perfil de gestora solvente con el que contrarrestar su bajada en popularidad debido a las trifulcas de su partido, como hoy confirma el sondeo del Egopa. Ante la Prensa hizo un alarde de cifras económicas sin apenas mirar los papeles para defender un nuevo sistema de financiación con la dependencia incluida, un pacto por la educación, otro sobre violencia de género y otra política activa de empleo. Acuerdos ya conocidos porque se cerraron antes de la cumbre.La baronesa del sur, como le llaman en Madrid, consiguió añadir otras propuestas, como que se aborde en la futura negociación de la financiación autonómica la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades. Díaz mostró su satisfacción por la creación de un grupo de expertos que analice el impacto en cada comunidad de los tramos autonómicos de los impuestos cedidos para ver «quién está muy por encima y si ello se debe a que esa comunidad está infrafinanciada, porque si eso es así condicionará el modelo de financiación».

Díaz tuvo fácil el acuerdo, ya que la mayoría de presidentes autonómicos, incluidos algunas comunidades como Galicia y Castilla León, gobernadas por el PP, también recelan de comunidades que con mayor actividad económica pueden permitirse bajar los tributos cedidos, como el de sucesiones y patrimonio, y con ello un efecto llamada a herederos. Esto perjudica a las regiones que sí tienen que aplicar subidas para mantener unos ingresos que garanticen la cobertura de servicios esenciales como sanidad, educación o dependencia. Andalucía ha bajado el impuesto de sucesiones este enero ante la presión de la derecha en esta comunidad, pero Madrid bonifica casi todo el tributo. «La armonización fiscal es la garantía de que no se produzcan paraísos fiscales ni tampoco 'dumping'» en algunas comunidades en España, dijo.

Diferencias con Cifuentes

«No voy a señalar a nadie para evitar enfrentamientos de unos con otros y que unos ciudadanos acusen a otros de pagar sus servicios públicos. Solo quiero saber en qué situación estamos», respondió al ser preguntada si se estaba refiriendo a la Comunidad de Madrid. Díaz, no obstante, admitió que sí tuvo un debate con diferencias sobre este asunto con la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, en la reunión.

Susana Díaz mostró también su satisfacción porque también los acuerdos incluyeran su propuesta de dar «celeridad» a la llegada de refugiados, sobre todo de niños no acompañados, y tuviera buena acogida «un plan urgente de ayuda extraordinaria» a los campamentos que los acogen en Grecia y Turquía donde muchos pueden morir de frío por las bajas temperaturas.

Todos estos acuerdos no implica que el PSOE respalde el Presupuesto del Gobierno de Rajoy como contrapartida. «Soy basante pesimista con eso», afirmó Díaz.