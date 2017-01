En la sexta cumbre de presidentes se estrenaban muchas caras nuevas de la política española. Una de las más esperadas era Susana Díaz, que acudió con un gran portafolio bajo el brazo que llamó la atención de todos los presentes y que entró repartiendo besos y abrazos a ujieres y policías. Con ella, otra debutante que despertó también mucha curiosidad por sus altísimos tacones fue una risueña Cristina Cifuentes.

Fue precisamente la sempiterna sonrisa de la dirigente madrileña la que en mitad del cónclave desató la polémica por un irreverente mensaje en las redes sociales. El PP de Madrid tuiteó una instantánea tomada durante la foto de familia de la conferencia en la que se puede ver a una sonriente Cifuentes, y, delante de ella, a Díaz, con gesto serio, y acompañando la imagen el comentario 'cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no'. Un tuit que comparó las caras de ambas con las ganas de trabajar y que no sentó nada bien a la delegación andaluza. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, criticó que «se pierda el tiempo» con estas «reverendas tonterías».

Aunque desde el gobierno madrileño lamentaron la «susceptibilidad» de los andaluces, su presidenta entonó el mea culpa y Cifuentes pidió instantes después disculpas por si alguien se había podido «sentir ofendido».

«Yo no estoy para tonterías; cuando vine el 12 de octubre me decían que me reía mucho con Rajoy y hoy que estoy seria ¡Haga lo que haga me coge el toro!», respondió Susana Díaz cuando se le preguntó ya por la tarde.

Una foto de familia con todas las banderas de pie, después de que el viento las derribase a primera hora, y fondo, incluidas la ikurriña y la senyera, pese a las ausencias de los presidentes vasco y catalán. En la instantánea predominaron las corbatas azules, especialmente vistosa la de Felipe VI, que debutó como jefe del Estado en la cita autonómica y cuya presencia, más allá de la foto, se redujo a un desayuno informal.