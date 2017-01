Bárcenas: «No declaré el dinero de Suiza porque era mi fondo de pensiones»

Las anotaciones contenidas en varias carpetas de cartulina amarillas, colocadas con mimo en un clasificador de piel, fueron el sustento documental con el que Luis Bárcenas trató de justificar ayer los 48,2 millones de euros que llegó a amasar y ocultar en Suiza. Durante seis horas, el extesorero del Partido Popular respondió a la fiscal del juicio por la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005). El acusado dio todo tipo de detalles sobre sus inversiones y ganancias patrimoniales, decimales incluidos, para defenderse de las acusaciones de blanqueo de capitales y fraude fiscal, 17 delitos en total, que pesan sobre él.

Bárcenas se presentó en la segunda jornada de su declaración, que continuará hoy, como inversor, intermediario y prestamista. Un polifacético empresario con intereses en distintos campos, desde el arte y la bolsa pasando por la madera y las gafas hasta la construcción sostenible o la industria alimentaria. Actividades privadas en el extranjero que no deberían de sorprender si no las hubiese desarrollado mientras fue gerente nacional del PP (1992-2008) y senador por Cantabria (2004-2010). Periodos en los que, además, se desarrolló la «contabilidad extracontable» del partido, la llamada caja B que este lunes no quiso pronunciar.

La fiscal Concepción Sabadell hizo un alarde de conocimiento de las cuentas de Bárcenas en su interrogatorio. Ella fue, junto al instructor Pablo Ruz y otros funcionarios del juzgado, quien logró a base de comisiones rogatorias que la Justicia suiza revelara los datos bancarios del acusado, en enero de 2013. A partir de esa información y del escándalo político que ello provocó se publicaron los llamados 'papeles de Bárcenas' con la presunta contabilidad opaca del PP. Tras ello se pasó del 'caso Gürtel' a la 'caja B' de los populares.

Así pues, donde la fiscal considera que el origen del botín del extesorero proviene de las comisiones ilegales fruto de su posición política, Bárcenas trató de defender la legalidad de sus actividades y los beneficios generados. También protegió a su mujer Rosalía Iglesias y negó cualquier vinculación del PP con su dinero. «Esto es un tema mío. ¿Qué tiene que ver el partido?», afirmó. Dos posturas enfrentadas sobre las que sentenciará el tribunal.

En cualquier caso, dos datos objetivos son que Bárcenas no declaró ni al fisco ni al Senado este dinero y que en 2012 regularizó más de 10 millones previo pago de un millón de penalización, aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno.

El acusado -se enfrenta a 42 años y medio de prisión y a una multa de 88,8 millones- admitió ambos hechos. Pero lo más singular fue su explicación del botín de Suiza: «Lo tenía fuera como una especie de fondo de pensiones». ¿Por qué no lo declaró?, preguntó la fiscal. «Pude hacerlo pero no lo hice», respondió.

«Sociedad visillo»

Bárcenas también tiró de ironía para referirse a la fundación donde guardó sus fondos, llamada Sinequanon. «No era un sociedad pantalla como dice la fiscal. Como mucho era una sociedad visillo, pero nunca pantalla». Asimismo, continuó con la misma sorna al decir que el «nivel de transparencia (sobre sus datos) era tan grande en Suiza que los bancos se comunicaba entre sí».

Con respecto a la procedencia del dinero entre 2003 y 2008 (ejercicios fiscales no prescritos), Bárcenas extrajo varios papeles y comenzó a leer: 928.425 euros de un serradero de madera en Costa Rica; 942.840 euros por unos trabajos al Grupo Centenary; 1.842.500 euros por la compra-venta de arte con Rosendo Naseiro; 174.000 euros de la sociedad Innova, de la que era socio su «amigo» Luis Fraga, sobrino del expresidente de la Xunta y del PP; 200.000 euros por la venta de una finca de soja en Argentina; 720.000 euros por un paquete de acciones de Endesa; o 621.515 euros de un sociedad de construcción en Liechtenstein.

La fiscal cuestionó por qué revelaba ahora estos ingresos y no en fase de instrucción y Bárcenas respondió que era «ahora» cuando tenía los datos. «Este trabajo lo terminé de hacer el pasado domingo», aseguró. «¿Pero tiene soporte documental?», reiteró la fiscal. «Yo no compraba o vendía, porque ganaba dinero como intermediario», contestó.