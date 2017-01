Rajoy se compromete a mantener un diálogo fluido con las autonomías

El Gobierno, con Mariano Rajoy a la cabeza, pretende que haya un antes y un después en las relaciones entre el Estado central y las comunidades autónomas tras la Conferencia de Presidentes que se celebrará hoy en el Senado.

El jefe del Ejecutivo, en una Tribuna que publica hoy este periódico, recuerda que, pese a que lo peor de la crisis económica ha quedado atrás y el país encara «un futuro mucho más esperanzador», quedan por afrontar «importantes retos» en los años venideros. Superarlos, afirma Rajoy, es «una responsabilidad compartida por todos» porque «todos somos Estado».

Entre los desafíos, continúa el presidente, figuran la lucha contra el desempleo, el reforzamiento del Estado del Bienestar, la sostenibilidad de los servicios públicos, la evolución demográfica o el avance tecnológico. Según dice el jefe del Ejecutivo, éstos son asuntos de Estado y como tal «deben ser abordados compartiendo voluntades y contrastando perspectivas». «Con un compromiso conjunto -añade Rajoy-, del que nadie debería abstraerse y del que nadie puede sentirse ajeno». Reconociendo la diversidad y pluralidad que existe en España, el presidente del Gobierno aboga por destacar lo que es común todos a los ciudadanos. Así lo expondrá en un Conferencia de Presidentes a la que no acudirán el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Mariano Rajoy «Nuestros ciudadanos no se merecen que ninguno de nosotros mire hacia el otro lado» «Por primera vez, la Conferencia arranca con la expectativa de alcanzar acuerdos concretos»

La importancia que Rajoy otorga a esta Conferencia de Presidentes contrasta con el hecho de que no la haya convocado desde 2012, pese a la insistencia de la oposición y de varias comunidades autónomas para que lo hiciera. La situación, no obstante, es ahora diferente a la de los años precedentes, principalmente porque el Gobierno ya no goza de mayoría absoluta y ahora está obligado al diálogo para sacar adelante sus iniciativas. En cualquier caso y de cara al futuro, el jefe del Ejecutivo apunta que «la Conferencia de Presidentes representa la fuerza de un país que sale renacido de una crisis económica gravísima, que ha aprendido la lección gracias a su principal capital: una España unida en su diversidad, cuyos ciudadanos nos reclaman estabilidad, moderación y diálogo». Una de las claves para dar contenido a la Conferencia de Presidentes pasa para Rajoy por definir los procedimientos a seguir durante los próximos meses. Esto conlleva dar una dimensión práctica a la reunión para que no se quede en un mero intercambio de valoraciones entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. El objetivo, dice, es dar pasos claros en la reforma de la financiación autonómica, en la unidad de mercado, en la atención a las situaciones de necesidad o en el desarrollo del bono social.

El deseo del jefe del Ejecutivo es que la conferencia que tendrá lugar en el Senado sea un punto de partida para «avanzar conjuntamente» en los asuntos de Estado que mejores la vida de los españoles. Así, Rajoy concluye que la ciudadanía no se merece que sus representantes políticos miren hacia otro lado.

Inclusión en la Constitución

La voluntad de Mariano Rajoy de revitalizar la Conferencia de Presidentes es bien acogida en las filas socialistas. El presidente de la comisión gestora del PSOE, Javier Fernández, defendió ayer blindar estos encuentros incluyéndolos en la Constitución. «Creo que se debe institucionalizar de manera que todos los años puedan darse estas reuniones una o dos veces pero, todos los años», dijo. Y añadió que «si se produce un cambio o una reforma de la Constitución la Conferencia de Presidentes debería ser constitucionalizada». Aún así, Fernández no dejó de criticar al presidente de Gobierno por haber convocado a los líderes autonómicos en tan solo una ocasión en sus más de cinco años que lleva en la Moncloa.