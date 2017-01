Los familiares exigen las disculpas «públicas» de Rajoy

Satisfacción contenida. Los familiares de las víctimas del Yak-42 agradecieron la petición de perdón de la ministra de Defensa. «Es un gesto que le honra el haber pedido perdón», admitió en el Congreso Curra Ripollés, portavoz de la asociación que agrupa a los allegados de los militares muertos en la tragedia aérea. Ripollés valoró igualmente como «muy importante» que María Dolores de Cospedal haga suyo el informe emitido por Consejo de Estado porque, en su opinión, es admitir que el departamento que dirigía en 2003 Federico Trillo cometió una «negligencia mirando para otro lado».

Pero hasta ahí el agradecimiento al actual Gobierno tras la intensa sesión parlamentaria de ayer. «El perdón no se pide, el perdón se da. Está bien que nos hayan pedido perdón, pero la petición de perdón debe ser para los 62 militares», apuntó la portavoz, que sugirió al Ejecutivo cuál debe ser su forma de disculparse con los fallecidos: «Nos gustaría mucho que este Gobierno, en el próximo aniversario (en mayo), les hiciera un homenaje».

Ese acto para recordar a las víctimas debe ser «un homenaje con un perdón público del presidente del Gobierno a los 62 porque las cosas no se hicieron bien», detalló Ripollés, que apuntó que esa disculpa oficial debe incluir el reconocimiento de que los militares murieron «porque las cosas no se hicieron bien». «Ellos no dieron la vida por España, a ellos les quitaron la vida. Tiene que haber un desfile en homenaje a los 62 de todos sus compañeros», insistió la portavoz de la asociación, que reiteró que desde el Ejecutivo tienen que admitir que dejaron volar a los fallecidos en «aviones basura».