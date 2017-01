Cospedal pide «perdón en nombre del Estado» por el Yak-42

Trece años, siete meses y 18 días después de la mayor tragedia del Ejército español en tiempos de paz el Gobierno del Partido Popular pidió «perdón» por el accidente del Yak-42. Y lo hizo en cuatro ocasiones, de manera solemne en el Congreso y ante las familias de los 62 militares muertos en aquel siniestro, que acudieron a la Comisión de Defensa de la Cámara baja para escuchar las explicaciones de María Dolores de Cospedal sobre el dictamen del Consejo de Estado que apunta a la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa, que por entonces dirigía Federico Trillo.

Cospedal tardó dos horas. En la primera fase de su intervención no se disculpó, pero finalmente, y ante las peticiones reiteradas de los grupos de oposición, pronunció la palabra que nunca antes un ministro de Defensa del Gobierno del PP se atrevió a decir y que las familias de los fallecidos habían reclamado sin éxito desde que aquel 26 de mayo de 2003 el Yak-42 se estrellara en las montañas de la ciudad de Trebisonda (Turquía).

«No tengo ningún problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado. Lo reitero y lo hago de corazón» fueron sus dos históricas frases antes de explicar que entre sus defectos «no está la soberbia» y que no le dolía en prenda pedir disculpas. La comisión entonces prorrumpió en aplausos. También algunas víctimas lo celebraron en la misma sala, aunque no todas.

María Dolores de Cospedal Ministra de Defensa Antonio Hernando Portavoz del PSOE en el Congreso Albert Rivera Presidente de Ciudadanos «No tengo ningún problema en pedir perdón. Lo reitero y lo hago de corazón» «La pervivencia de Trillo ha sido un agravio al Estado de Derecho y su actitud moralmente torturadora» «El patriotismo no se demuestra sólo con una bandera sino sabiendo estar a la altura»

«Supone una petición de perdón por parte del Estado por no haber reconocido antes esa responsabilidad», insistió para que quedase claro que se desmarcaba por completo de la posición de sus antecesores y del propio Trillo, a quien no nombró ni una sola vez (ni por su nombre ni por su cargo) a lo largo de sus dos largas intervenciones.

Sus disculpas a los familiares de los militares que murieron en el accidente cuando volvían tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán también se extendieron a los graves errores en la identificación de los cadáveres. «Les vuelvo a pedir perdón como representante del Estado», dijo nombrando por tercera vez la palabra tan esquivada hasta ayer. «Esta ministra les pide perdón por todo lo que hayan podido sufrir por el comportamiento del Estado en todos estos años», reiteró la ministra, cada vez más emocionada y al borde, incluso, de las lágrimas. «Es nuestro deber honrar a nuestros soldados y a nuestras víctimas», apostilló. A su llegada a la comisión Cospedal saludó con efusividad a algunos de los familiares de las víctimas, con los que ya se reunió la pasada semana y a los que avanzó que el Gobierno hacía suyas las conclusiones del Consejo de Estado. A esos familiares les hizo, además, una promesa solemne en la sede parlamentaria: llegar hasta el final de la investigación sobre la contratación de aquel vuelo. «Vamos a buscar todo lo que podamos. Dudo que cosas que no se encontraron hace trece años lo hagamos ahora, pero lo vamos a intentar», aseguró.

Resolución oficial

Cospedal consumó el giro de 180 grados del Gobierno en este asunto, entonando el 'mea culpa' hasta ahora desconocido y prometiendo que habrá una resolución oficial de Defensa basada en el informe del Consejo de Estado sobre la responsabilidad de la Administración en la catástrofe. Esa petición de «perdón» también dio un giro radical a la comparecencia, que hasta entonces discurría bronca. La oposición ya le había reprochado la «oportunidad perdida» de disculparse, pero todo cambió cuando Cospedal pidió excusas públicas por la actuación del departamento que dirigía Trillo. El portavoz socialista, Antonio Hernando, valoró el «importante cambio de actitud», pero criticó que la ministra no hablara en ningún momento de la responsabilidad de Trillo y pidió que sea el propio Mariano Rajoy, una vez que se haga esa resolución desde Defensa asumiendo la culpa, el que haga una «declaración solemne» de petición de perdón, sobre todo porque formaba parte del Gobierno cuando se produjo el siniestro.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, achacó la petición de disculpas a la pérdida de la mayoría absoluta del PP, mientras que desde Podemos, Pablo Iglesias, felicitó a la ministra por sus «agallas» al presentar las disculpas, aunque le recordó que el caso sigue teniendo muchas preguntas sin responder.