Artur Mas no descarta volver a presentarse

barcelona. Las aguas bajan muy revueltas en la antigua Convergència. Una semana después de que Carles Puigdemont oficializara ante la ejecutiva del PDeCAT que no tiene intención de ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas como muy tarde para marzo de 2018, el que se mantiene en las quinielas es Artur Mas, que hace un año tuvo que dar un paso atrás para conseguir el apoyo de la CUP.

Mas, que ahora preside el PDeCAT y que lleva un año amagando con su regreso, quiso lanzar este lunes un aviso en clave interna, para que nadie dé un paso equivocado antes de tiempo: «Yo estoy dentro de los que no hay que descartar», afirmó. «El único que se ha autodescartado hasta ahora es Puigdemont. Nadie más debe hacerlo porque la situación del país es la que es», añadió el expresidente.

Aunque en su entorno no creen que Mas vuelva a la primera línea, sobre todo teniendo en cuenta que el expresidente de la Generalitat podría ser inhabilitado en caso de sentencia condenatoria en el juicio por el 9-N que comienza el próximo 6 de febrero, lo que el dirigente nacionalista busca manteniéndose en la terna de futuribles cabezas de cartel es cortar de raíz cualquier intención de los aspirantes a abrir de inmediato la batalla por la sucesión, una vez que el que sale mejor parado en todas las encuestas. «El partido aún no está en la fase de escoger candidato», insistió ayer la número 3 de la antigua Convergència, Marta Pascal. «Cuando toque ya hablaremos de nombres», remató para tratar de sofocar a tiempo una guerra interna en ciernes entre familias que ofrecería una imagen de fin de legislatura y de convocatoria inminente de elecciones. El objetivo soberanista es llegar hasta el referéndum de septiembre. Sin embargo, los acontecimientos podrían precipitarse en el supuesto de que lleguen antes las inhabilitaciones judiciales, tanto de Mas, como la de Forcadell.

Desde el PDeCAT y Esquerra apuntaron ayer la posibilidad de adelantar la celebración de la consulta, que no haría si no satisfacer las exigencias de la CUP, que aprieta para dar su visto bueno a los presupuestos y que antes del 28 de enero, que es cuando la asamblea anticapitalista decidirá si tumba o no las cuentas de la Generalitat, reclama nuevas cesiones por parte de convergentes y republicanos, como una subida de los impuestos a los más ricos o una revisión de los conciertos escolares. La CUP emplazó ayer al Gobierno catalán a que mueva ficha, mientras permitió que los presupuestos superaran un trámite más.