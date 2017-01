La candidatura de Patxi López rebaja la virulencia de la batalla interna del PSOE

La candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE no evitará la división interna pero, a juicio de muchos de sus partidarios y a los ojos de no pocos afines a Susana Díaz, ofrece una garantía de que la batalla no dejará heridas mortales. El que fuera primer y único lehendakari no nacionalista del País Vasco entre 2009 y 2012 presentó este domingo un esbozo de su proyecto y dejó algo claro: no alentará la fractura, ni en lo orgánico ni en lo ideológico. Su propuesta es una vuelta a los valores del socialismo clásico, puro y duro.

Con el también expresidente del Congreso están, aunque de momento prefieran permanecer en un segundo plano, muchos de los antiguos colaboradores de Pedro Sánchez. Y no precisamente los que se mantuvieron tibios en sus últimos días al frente del partido, sino los que, como el exportavoz en el Senado, Óscar López o el responsable de su campaña, Rodolfo Ares, participaron de manera activa en su estrategia para conservar el timón con un congreso exprés en pleno debate sobre la investidura de Rajoy.

El diputado vasco eludió, sin embargo, la identificación de su candidatura con esa etapa. A sus 57 años su trayectoria en el partido es suficientemente larga como para elaborar un discurso transgresor. López habla el mismo idioma que la mayoría de los barones que apoyan a la presidenta de la Junta de Andalucía; a diferencia de lo que, en su última entrevista, hizo Sánchez , rechaza que haya que unirse a Podemos para formar una alternativa al PP, defiende que el PSOE debe ocupar la izquierda con un proyecto autónomo y cree en la democracia representativa como fórmula de convivencia.

Deja abierta la posibilidad de renunciar, en su momento, a ser candidato a presidir el Gobierno

Transversalidad

Eso no significa que no aspire a sumar tras de sí a buena parte de los exsanchistas, pero en su comparecencia, en la Fundación del Diario Madrid, rechazó el debate de etiquetas. «No creo que haya dos partes en el PSOE y desde luego yo nunca voy a jugar a eso -dijo-. Sé que hay cargos que tenemos pensamientos diferentes sobre algunas cuestiones y eso es lo que tenemos que exponer sin dramatismo porque cuanto más debate hay, más reforzamos el proyecto».

La transversalidad es la principal baza del exlehendakari en un momento en el que el PSOE parecía abocado a la polarización extrema tanto en lo que se refiere al proyecto ideológico como en lo que afecta al modelo de partido. López insistió en que hay que convertir al PSOE en un partido de «izquierda exigente» y no en una izquierda «analgésica de las políticas de la derecha», pero él, que no es precisamente un recién llegado, evitó señalar con dedo acusador a nadie. Al revés, aseguró que asume «todo el legado» de su partido y admitió que ha sido la socialdemocracia europea en su conjunto la que ha bajado la guardia frente al capitalismo.

Tampoco pulsó ese otro botón que enciende los ánimos en la formación, el de la participación directa de los militantes en las decisiones clave. Lo más que hizo fue prometer que la suya será una dirección colectiva. Pero para tranquilidad de los más clásicos, subrayó que el PSOE no es un partido asambleario ni presidencialista. Y aunque dejó claro que no reniega de su oposición a dejar gobernar al PP, también aseguró que asume la decisión tomada en el comité federal. «Eso es lo que nos hace ser un partido y es -dijo- mi cultura».

Los partidarios del veterano político, que siempre ha contado con muchos adeptos, admiten que ganar las primarias no está fácil porque Susana Díaz parte con la «ventaja» numérica que le da el apoyo de la federación andaluza, la más numerosa del PSOE, y el de los aparatos de las federaciones en las que gobiernan los socialistas. Con todo, a nadie se le escapa que la mayor parte de las federaciones están muy fracturadas y que en el PSC, el único que podría ayudar a contrarrestar a Andalucía en número de afiliados (aunque a una enorme distancia), la presidenta de la Junta tiene difícil entrada.

Voto catalán

Precisamente sobre la relación con los socialistas catalanes se pronunció también López. Defendió que la ruptura sería un mensaje pésimo tanto para el partido como para el país. «No se puede entender el PSOE sin el PSC como no se puede entender España sin Cataluña», dijo. En esa línea, dio por hecho que «nadie está pensando» en que los socialistas catalanes no puedan votar en el congreso federal, pero aún así advirtió de que llegado el caso él se opondría «radicalmente».

En el equipo designado por la gestora para negociar con los socialistas catalanes un nuevo marco de relación tras la crisis abierta con su desobediencia al comité federal en la investidura de Rajoy insisten que es preciso reequilibrar el acuerdo con el PSC, que goza de una gran autonomía y está libre de toda injerencia del PSOE pero, en cambio, participa de todos los procesos internos de éste. Ahora bien, admiten que el momento no el más idóneo y convienen en que privarles ahora de un derecho al voto del que han gozado estos años sería visto como una cacicada.

Hasta que esas cuestiones se resuelvan queda, en todo caso, mucho tiempo. Faltan cuatro meses para las primarias (que aún no tienen fecha clara) y cinco para el congreso por delegados. Patxi López explicó que ha decidido anunciar ya su candidatura, una vez el comité federal aprobó las fechas del cónclave (17 y 18 de mayo) para cortar especulaciones. Pero ni siquiera tiene claro cómo planteará su campaña, más allá de que la empezará en su pueblo, Portugalete.

Hay otra cuestión que el aspirante a liderar el PSOE dejó en el aire y es si considera este paso un escalón hacia la Presidencia del Gobierno o si , por el contrario, está dispuesto a dejar, cuando llegue el momento, que sean otros quienes aspiren a la Moncloa. «Ahora estoy centrado en ser candidato a la Secretaría General -dijo-. Nada más».