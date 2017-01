La favorita de la vieja guardia y de los barones con peso

La historia de la presidenta de la Junta de Andalucía en la carrera por la secretaría general del PSOE ha sido en los últimos dos años y medio un amagar y no dar constante. Nunca ha ocultado su ambición, pero siempre ha acabado dando un paso al lado, bien por eludir una competición reñida, bien por no dejar descabezado al PSOE andaluz («la columna vertebral» del partido en España, dice ella) en momentos electoralmente delicados. Esta vez, todo apunta a que no será así.

Susana Díaz no ha confirmado aún su intención de optar a liderar el partido, pero su implicación en la caída de Pedro Sánchez y el papel desempeñado por su federación resultan elocuentes.

Cuenta con el respaldo de la vieja guardia y los barones con mayor poder institucional: el extremeño, Guillermo Fernández Vara; el asturiano Javier Fernández; el castellano-manchego, Emiliano García-Page; el aragones Javier Lambán y el valenciano Ximo Puig. Y parte con una ventaja indudable; su federación es la más unida de todo el partido y la que mayor número de afiliados posee, en torno a un cuarto del total.

En su contra, está el profundo rechazo que despierta en parte de la formación. Sus críticos, entre los que se encuentran casi una decena de líderes territorales, antiguos miembros de la ejecutiva y cuadros medios de distintas federaciones dicen que se ha ganado la fama de «madrastra de Blancanieves» y cuestionan su tirón fuera de Andalucía.