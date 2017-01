Trillo deja la embajada en Londres sin pedir perdón a las familias de las víctimas del Yak-42

Federico Trillo escuchó a primera hora de la tarde de ayer a Mariano Rajoy decir que estaba «de acuerdo en la posición que ha mantenido la ministra» Dolores de Cospedal y decidió que tenía que dejar la Embajada de España en el Reino Unido. Había entendido el mensaje de que ya no contaba con el apoyo del presidente del Gobierno, del que había gozado desde la tragedia del Yak-42 en 2003 y cuya mejor expresión fue el premio en 2012 con la misión diplomática en Londres. La ministra y secretaria general del PP, al admitir la responsabilidad de Defensa en la tragedia, reconoció que cambiaba «la línea tradicional» del Ministerio de no aceptar ninguna culpa y propinaba una estocada a su antecesor. Rajoy puso la puntilla.

Trillo abandona la embajada de Londres diez días después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado que señaló la responsabilidad del Ministerio de Defensa por el accidente del Yak-42, en el que hace 14 años murieron 62 militares al estrellarse en Turquía el avión de la línea aérea ucraniana en el que regresaban desde Afganistán. El exministro anunció su salida a petición propia, en ningún caso habló dimisión o renuncia, después de convocar ayer por la tarde y por sorpresa a los medios de comunicación en la capital británica.

En una breve intervención tras la que no admitió preguntas, Trillo no hizo ni mención del Yak-42 y los 62 militares muertos. Dejaba el cargo, dijo, para no «interferir» en la acción del Ejecutivo aunque no aclaró en qué sentido podía hacerlo. Sí explicó que hace meses había pedido el relevo y a lo largo de los últimos días había insistido ante Exteriores para que se llevase a cabo «lo antes posible». Su intención es reincorporarse como letrado al Consejo de Estado, el mismo órgano que ha dicho ahora que la tragedia aérea se podría haber evitado si el departamento que dirigía entonces Trillo hubiese atendido las quejas por el mal estado de los aviones que trasladaban a las tropas.

El exministro mantiene su intención de incorporarse al Consejo de Estado como letrado

Desde que se conoció el dictamen del Consejo de Estado, Trillo había resistido las presiones de la oposición y las familias de las víctimas para que renunciase a su puesto al frente de la misión diplomática en Reino Unido, a donde llegó en mayo de 2012 y se convirtió, por empeño de Rajoy y para enfado del ministro José Manuel García-Margallo, en el único embajador de España ajeno a la carrera diplomática.

Pérdida de confianza

También el Gobierno se había mantenido firme en no anticipar el relevo, previsto para dentro de unas semanas o unos meses, según afirmó el martes en el Senado el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Ayer mismo, Rajoy señaló que su relevo se enmarca en el de todos los embajadores nombrados en 2012, aunque se disculpó por no poder decir «ni el día ni la hora» en que dejaría la misión diplomática en el Reino Unido. Pero nada que ver, según el presidente, con el Yak-42, asunto que tampoco citó.

El embajador ante el Reino Unido se sintió en un primer momento cobijado por la confianza de Rajoy, que nada más conocerse el informe del Consejo de Estado relativizó su importancia porque «eso se había sustanciado judicialmente hace años». Aunque poco a poco el respaldo del presidente se transformó en silencio, y el abrigo del PP se limitó a la defensa de su derecho a incorporarse al Consejo de Estado.

El apoyo expreso de Rajoy a Cospedal colmó la paciencia del también jurídico de la Armada con el grado de comandante, que ya tuvo que tragar con la reunión de la ministra con los representantes de los familiares de las víctimas, algo a lo que él siempre se negó, una actitud en la que fue secundado por Pedro Morenés, que también rehusó a recibirles. La ministra se comprometió a investigar la cadena de hasta seis subcontratas del vuelo para abaratarlo y las razones de la ausencia del seguro de vuelo. Pese a esa enmienda a la totalidad de Cospedal a su gestión de la tragedia, el único comentario de Trillo fue: «Todo lo que haga el Gobierno me parece correcto».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, como en toda esta polémica, fue aséptico: «El embajador Trillo ha comunicado su petición de relevo y en consecuencia el Consejo de Ministros lo abordará». Será hoy, bastante antes de lo previsto.