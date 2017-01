Rajoy asegura que nunca permitirá un referéndum que rompa «la unidad de España»

madrid / barcelona. «Quiero decir con meridiana claridad, porque no tiene ningún sentido llevarnos a engaño, que no voy a autorizar la celebración de ningún referéndum que afecte a la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles». 48 horas después de la estéril reunión entre los vicepresidentes de los Gobierno central y de Cataluña, Mariano Rajoy fue rotundo sobre sus nulas intenciones de permitir la consulta secesionista, ni pactada ni unilateral ni en toda España ni solo en Cataluña.

A pesar de la rotunda discrepancia en el asunto medular como pudieron constatar cara a cara Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, el presidente del Gobierno se empeñó en no dar por roto el diálogo la Generalitat. «No ha fracasado», aseguró en una comparecencia en la Moncloa con el primer ministro irlandés, Enda Kenny, en la que también se comprometió a no cejar en el empeño. Carles Puigdemont tampoco tira la toalla y quiere pisar la Moncloa antes de fin de mes.

El problema es que Rajoy quiere hablar de todo menos de la consulta y el presidente catalán solo quiere tratar del referéndum. Así las cosas, ninguno de los dos quiere aparecer como responsable de la ruptura de los endebles puentes que quedan en pie y se muestran como adalides del diálogo.

El jefe del Ejecutivo central argumentó una vez más que no puede autorizar la consulta porque la Constitución se lo impide, y, además, no cree que sea una solución al conflicto. Para el presidente de la Generalitat, esas razones son excusas del mal pagador que se refugia en «la comodidad de un no técnico. Deberá argumentar y deberá esforzarse mucho más de lo que ha hecho hasta ahora para decir que no, porque no le gusta».

Rajoy confía en que Puigdemont no soporte el vértigo de lanzarse a un referéndum ilegal, un órdago que buscan Esquerra y la CUP, y quiera zanjar el pulso con unas nuevas elecciones en Cataluña en las que él no sería el candidato del PDECat. Una salida que los soberanistas más moderados no verían con malos ojos, y que en la Moncloa se ve como la mejor oportunidad de privar al independentismo de la mayoría absoluta en el Parlamento catalán.

Silla vacía

Pero hasta que llegue ese momento, Rajoy y Puigdemont se cruzan invitaciones al diálogo. «Estoy dispuesto a hablar de todo», excepto de la consulta soberanista, subrayó el presidente del Gobierno, que de paso volvió a insistir ante el gobernante catalán para que participe en la VI Conferencia de Presidente que se reunirá el martes en el Senado. No es bueno, apostilló, que deje la «silla vacía» en una reunión que abordará un asunto tan capital para Cataluña como la reforma de la financiación autonómica porque «otros opinarán por él» con otros intereses.

El presidente de la Generalitat hizo caso omiso del emplazamiento y puso sobre el tapete la carta de una consulta en toda España sobre la independencia catalana dado que la soberanía reside en todo el pueblo español, en la que «el resultado de Cataluña» fuera «respetado». Una fórmula que la Moncloa tampoco contempla.

De no aceptarse tampoco esta variante, avisó el presidente catalán, la Generalitat activará la vía unilateral y las urnas se pondrán en septiembre diga lo que diga el Gobierno central. En caso de triunfar la opción soberanista habría una declaración de independencia por parte de la Generalitat que buscará el reconocimiento internacional. «No será una encuesta ni una consulta como la del 9-N. Aplicaremos los resultados», sentenció Puigdemont.