Rajoy: «No voy a autorizar ningún referéndum para liquidar la unidad de España»

Mariano Rajoy ha sido hoy más claro que nunca: “No voy a autorizar ningún referéndum para liquidar la unidad de España”. No lo va a hacer, según ha dicho, porque no puede hacerlo, dado que la Constitución establece que el depositario de la soberanía es el pueblo español, y porque no cree que sea una solución para el problema catalán.

El presidente del Gobierno ha aprovechado su comparecencia conjunta en la Moncloa con el primer ministro irlandés, Enda Kenny, para reafirmar la rotunda negativa a permitir la consulta soberanista que el presidente catalán, Carles Puigdemont, quiere convocar en septiembre. Una negativa, ha matizado, que no debe impedir el diálogo entre ambas administraciones. “No habrá referéndum pero a partir de ahí podemos hablar de todo”, ha subrayado.

Rajoy ha señalado que si el presidente de la Generalitat asume este planteamiento, está dispuesto a reunirse con él y no habrá “problemas” para fijar la fecha del encuentro. “Una buena oportunidad” para verse las caras, ha añadido, será la Conferencia de Presidentes del próximo martes en el Senado a la que Puigdemont no va a asistir porque considera que Cataluña debe tener una relación bilateral con el Gobierno central, y no dentro de un foro multilateral como es la cumbre de presidentes autonómicos. “No es bueno dejar la silla vacía -ha avisado- porque otro acaba ocupándola por él”.

También ha señalado que la reunión que mantuvieron ayer en Barcelona los vicepresidentes Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras no fue el final de la ‘operación diálogo’ a pesar de las grandes diferencias que se constataron en la conversación. “No ha fracasado ningún intento de diálogo. No me voy a cansar de intentarlo”.