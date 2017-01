Hallan «fragmentos» de un «arma inutilizable» cerca de la chabola de los yihadistas

Madrid. Efectivos de la Guardia Civil encontraron ayer lo que el Ministerio del Interior denominó oficialmente como «fragmentos» de una «arma inutilizable» sin querer dar más detalles. El hallazgo tuvo lugar a unos 500 metros de la chabola del parque de Valdebernardo, en Madrid, donde se reunían los dos supuestos yihadistas detenidos el pasado 28 de diciembre.

Los portavoces del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido no quisieron aclarar de qué arma proceden las piezas ni qué partes son las encontradas. Mandos de la investigación, no obstante, apuntaron que los componentes pertenecerían a un fusil kalashnikov simulado -una «réplica perfecta», según sus palabras- y que los componentes hallados son un trozo de cañón, parte del mecanismo de disparo, una varilla y parte de la carcasa.

El pasado 9 de enero, el ministro del Interior en una entrevista en Antena 3 aseguró tajante que el arma no existía. «Hasta donde llega mi información, el kalashnikov no existe. Existe un cargador, el machete es un machete, pero el kalashnikov no ha aparecido ni se tenía conocimiento de la existencia», señaló en referencia a la operación antiyihadista 'Serkan' que desembocó en el hallazgo de cinco cargadores y 37 balas de AK-47 en una chabola de Madrid.

La Guardia Civil encontró las piezas en una zona batida por la Policía y fuera de su demarcación oficial

Las palabras del ministro fueron un desmentido al juez Santiago Pedraz, quien el pasado 30 de diciembre, en el auto en el que envió a prisión a los dos detenidos de esta operación, Edrissa Ceesay y Samir Sennouni, afirmó que «ambos detenidos, junto a otras personas, se reunirían en una parcela de Valdebernardo, donde tras un progresiva radicalización de corte yihadista y tras conseguir de una persona un fusil AK-47, conocido como kalashnikov, realizaron diversos vídeos portando el mismo, así como un machete militar y atributos del Daesh». El juez no precisó en ningún momento si el arma era verdadera o falsa.

En aquel mismo auto, en el que Pedraz acusó a ambos de enaltecimiento, también les imputó no solo un delito de «depósito de municiones», sino también «de armas de guerra». El instructor insistió en ese escrito en que esas acusaciones habían sido «acreditadas» por «las observaciones telefónicas, vigilancias, seguimientos y material incautado». Desveló, incluso, que en la casa de Ceesay se había encontrado una tarjeta de memoria con los vídeos en los que los detenidos aparecían con el AK-47.

Brumas

El hecho de que fuera la Guardia Civil la que encontró los restos de ese arma provocó aún más incógnitas sobre esta operación que cada vez tiene más incógnitas. El instituto armado halló esos «fragmentos» en una zona que había sido batida infinidad de veces por la Policía Nacional. Además, esa zona, al pertenecer al municipio de Madrid, está fuera de la demarcación de la Guardia Civil.

Las preguntas sin respuestas, admiten los agentes operativos, se acumulan en esta 'operación Serkan'. ¿Por qué el ministro aseguró que no existía el kalashnikov si sabía que el arma (simulada o no) estaba en los vídeos que se habían incautado la Policía? ¿Por qué el juez Santiago Pedraz en su auto de registro afirmó sin ambages que la investigación había confirmado que los detenidos iban a causar una «grave acción delictiva de carácter terrorista» (textualmente, pero luego solo les acusó de enaltecimiento? ¿Por qué el ministro negó tajantemente la existencia siquiera de planes para atentar cuando los informes de la Brigada Provincial de Información remitidos al juez y que desencadenaron la operación hablaban de que los detenidos habían lanzado «amenazas sobre actuaciones violentas en sitios emblemáticos de Madrid»? ¿Por qué esta operación ha desatado una indisimulada guerra entre la Jefatura de Madrid (que desencadenó el operativo) y la Comisaría General de Información?