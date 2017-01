La Generalitat suspende el diálogo con el Gobierno central

La operación diálogo entre el Gobierno central y el catalán se ha congelado cuando apenas había empezado a dar sus primeros pasos. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, afirmó ayer, horas después de su reunión con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que las relaciones han quedado en suspenso y que cualquier avance dependerá del encuentro que se produzca entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont y que no tiene fecha. «Quedamos que los presidentes del Gobierno y de Cataluña hablen (sobre el referéndum). No sé cuándo, pero es posible y probable que hablen y, en función de esto, retomaremos la conversación», señaló Junqueras.

Ambos números dos concluyeron por razones opuestas que el referéndum pactado es inviable. La vicepresidenta reiteró el rechazo del Gobierno a negociar una consulta, mientras que el dirigente republicano advirtió de que, tenga o no el visto bueno de Madrid, la Generalitat celebrará el referéndum. «Ellos no quieren perder, por eso no quieren poner las urnas», afirmó. Según Junqueras, la conversación en torno a la consulta transcurrió en estos términos: «Ya sabéis que no se puede hacer y haremos lo que haga falta para que no lo podáis hacer», reveló que dijo la vicepresidenta, a lo que el líder de Esquerra replicó que el referéndum se hará sí o sí.