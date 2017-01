'Amigos Socialistas' abrirá su sede en Ferraz

La nueva asociación sin ánimo de lucro 'Amigos Socialistas', formada por alrededor de medio centenar de militantes y voluntarios del PSOE, prevé abrir el próximo lunes las puertas de su polémica sede en la calle de Ferraz, a sesenta números de la sede federal, con el objetivo, entre otros, de «fomentar las afiliaciones». Críticos con la gestora que preside Javier Fernández, los miembros de 'Amigos Socialistas' aseguran que el ex secretario general Pedro Sánchez no está con ellos y que no tienen «contacto con él para nada» y que cada uno votará con «total libertad a quien quiera» en las próximas primarias.