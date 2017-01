El Gobierno y el PP avalan queTrillo ocupe su plaza en el Consejo de Estado

«¿Qué tenemos que hacer con Trillo, sacarlo de España y mandarlo a la isla Perejil?». La pregunta se la hacía ayer el vicesecretario de Organización del PP ante las exigencias de la oposición de los familiares de las víctimas del Yak-42 para que el exministro y embajador en Londres no ocupe cargo público alguno. El Gobierno y los populares respaldaron las intenciones de Federico Trillo de ocupar su cargo de letrado en el Consejo de Estado a pesar de que un dictamen de este organismo determinó la responsabilidad del entonces titular de Defensa en la tragedia que costó la vida a 62 militares en mayo de 2003.

El Gobierno y el PP no van a cortar la cabeza política al que fuera coordinador del equipo jurídico del partido en los momentos más difíciles. Trillo quiere ocupar su plaza en el Consejo de Estado cuando vuelva de la capital británica y así va a ser, salvo que él renuncie a la misma. Lo que ya no va a tener fácil es ser presidente de la institución, un cargo que anhelaba, según fuentes del PP, para poner el broche a su carrera político-jurídica. El presidente del Consejo es nombrado por el Gobierno sin necesidad de refrendo por parte del Parlamento. Ese cargo lo desempeña desde 2012 el exministro José Manuel Romay Beccaría, padre político de Mariano Rajoy y que este mes cumplirá 83 años. Romay ya ha transmitido su deseo de acabar el mandato. Sin el dictamen del Consejo de Estado, el cargo habría estado al alcance de Federico Trillo.

Pero para ser letrado tiene el aval rotundo del Gobierno y el PP. Además de su pregunta a la oposición sobre el destino que proponen para el embajador en Londres, Fernando Martínez-Maillo defendió que Trillo tiene «todo el derecho del mundo» para ocupar la plaza que ganó en oposición. Es «sorprendente», alegó, que alguien diga que no puede hacerlo por un informe que atribuye «la responsabilidad patrimonial» por la tragedia a Defensa, pero que comparte las cinco absoluciones de los tribunales.

El ministro de Justicia señaló que el exresponsable de Defensa no está obligado en ningún caso a pedir perdón, la exigencia más repetida por los familiares de las víctimas. «El perdón -explicó Rafael Catalá- va asociado a la responsabilidad y la culpa», y en este caso ni una ni otra se han acreditado en los tribunales de justicia. El accidente, concluyó, no fue la consecuencia de una mala gestión del transporte de los militares desde Afganistán a España, sí hubiera sido así, ahí sí, que «habría que asumir responsabilidades».

Las familias

También el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, reclamó que no se impida la incorporación de Trillo al Consejo porque no tiene culpa penal en la tragedia de hace 14 años y no corresponde agrandar la responsabilidad «por el hecho de que el dolor siga en la cabeza y el corazón de las familias» de las víctimas.

Unas familias que serán recibidas hoy por la ministra de Defensa con la pretensión de que Dolores de Cospedal admita «la culpa» de su departamento en el accidente del Yak-42. Los representantes de los allegados quieren que Cospedal asuma el informe del Consejo de Estado que constata que el Ministerio ignoró los avisos sobre la precariedad de los aparatos de transporte de los militares. También aspiran a escuchar la petición de perdón que Trillo nunca verbalizó cuando fue ministro ni cuando dejó de serlo.

La ministra, además de recibir a los familiares, comparecerá en el Congreso, pero en la comisión de Defensa, no en un pleno extraordinario como ha demandado el PSOE. El Gobierno considera que ya se han dado todas las explicaciones, y pese a ello, subrayó el vicesecretario del PP, Pablo Casado, la ministra «va a comparecer», más que nada por deferencia a los familiares.

Cospedal aclarará el alcance del informe del Consejo de Estado, un documennto pedido por Defensa en 2014 para delimitar su responsabilidad patrimonial con las familias, pero en ningún caso para establecer responsabilidades penales que ya se despacharon en los tribunales. Pese a ello, Casado subrayó que «las víctimas siempre tienen la razón».