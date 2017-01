PP y Ciudadanos chocan en torno a la limitación de mandatos

madrid. La posibilidad de que Mariano Rajoy pueda optar a un tercer mandato amenaza con tensar la relación entre PP y Ciudadanos. Mientras los populares mantienen que no se ha cerrado ningún acuerdo al respecto y que, incluso, la limitación podría se inconstitucional, Albert Rivera insistió ayer en que el pacto de investidura firmado el pasado agosto implica que el jefe del Ejecutivo no opte a una nueva reelección. «Hay un compromiso político», zanjó el líder de Ciudadanos.

Uno de los puntos de discordia es si la limitación debe aplicarse de forma retroactiva. Es decir, si computarían los años que Rajoy ya lleva en la Moncloa. Para Ciudadanos está claro que así debe de ser porque a ello se comprometió el jefe del Ejecutivo a cambio del apoyo a su investidura. Pero que Rajoy pretenda continuar o no en la Moncloa al final de esta legislatura dependerá solo de su voluntad, como reconocen desde Ciudadanos, ya que no existe ninguna obligación legal para que renuncie. «Nosotros podemos pedir que se cambie la ley, lo que no podemos hacer es que por ley sea retroactivo», asumió el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Para evitar que está situación se vuelva a dar en el futuro, Rivera apuntó que negociará con el PP imponer el límite de los ocho años en la Moncloa, aunque a renglón seguido añadió que si los populares no secundan esta medida buscará sacarla adelante con el apoyo de PSOE y de Podemos.

Desde el PP, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, dio por hecho que el presidente del Gobierno no está obligado a renunciar a la reelección. Según señaló el dirigente popular, «Rajoy es un activo fundamental» y la decisión sobre su sucesión se tendrá que tomar «dentro de muchos años», no dentro de cuatro.