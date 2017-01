Puig resta relevancia a la cena que tuvo ayer con Díaz y Zapatero

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, restó ayer relevancia a la cena mantenida el lunes en Madrid con la presidenta andaluza, Susana Díaz y con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, aseguró que fue una cena de «carácter personal» y aunque admitió que sería «absurdo» no haber hablado del PSOE, matizó que no se habló «excesivamente». En cuanto a si le gustaría que hubiera uno o más candidatos a la secretaría general del PSOE, aseguró que la «foto finish debe ser de una gran cohesión».

Puig se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios en Riba-roja (Valencia), donde se reunió con empresarios en el Parque Lógístico, al ser preguntado por esta cuestión. Al respecto, reiteró que lo que a él le gustaría es que «quienes quieran decir o representar algo que lo hagan» y añadió que no ve que haya una solución «mejor o peor».

No obstante, se mostró de acuerdo con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o «con cualquier análisis que diga que esto es un punto final, que la foto finish debe ser de gran cohesión». En esta línea, insistió en que si hay una única candidatura en el Congreso del PSOE es algo que deben decidir los militantes socialistas y consideró que si hay capacidad de llegar a acuerdos y confluencias internas, «tan positiva puede ser una opción como otra».

No obstante, reiteró que debe ser un proceso «democrático, limpio, abierto» y en el que no se piense «en el ombligo del PSOE» sino en que la sociedad española necesita un partido socialista «fuerte, capaz de dar cobertura a los principios de la socialdemocracia»-entre los que se ha referido al crecimiento o el empleo-. A su juicio, ese proyecto socialdemócrata se debe «resetear» porque parece que tiene dificultades no sólo en España sino también en Europa.