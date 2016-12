Los últimos 'sanchistas' lanzan un grito desesperado a su líder para que no se rinda

No es sólo que el 'sanchismo' haya perdido referentes de peso. Es que el propio Pedro Sánchez parece tener ya la cabeza en otras cosas. Hasta ahora no dado ni la más mínima muestra de estar dispuesto a liderar un proyecto con el que presentarse al próximo congreso federal del PSOE y entre sus seguidores, los que le quedan, han saltado todas las alarmas. Ayer se reunieron en Madrid para lanzar un grito desesperado y pedirle que dé un claro paso al frente.

Los organizadores de la cita, en la que, segun afirman, participaron en torno a seis decenas de personas situadas en segundos, terceros y cuartos niveles, rechazan emplear la palabra «presión», pero admiten que en su ánimo está exactamente eso: hacer llegar al ex secretario general el mensaje de que aunque no le queden «generales» cuenta, si quiere, con una red de apoyo en todos los territorios. Alcaldes, secretarios de organización provinciales, diputados autonómicos...

«Que sepa Pedro que, además de los cargos orgánicos, que son necesarios, hay que estar cerca de lo que la gente a nivel de base piensa -argumentó el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano-; le queremos trasladar que quizá por encima de sus propios deseos, de lo que pensaba hace tres años, hoy es mucho más líder que antes».

El ex secretario general se enterará de estas consideraciones por los medios o, quizá, porque alguno de los presentes le llame para contárselo. El caso es que él no acudió a la cita. Tampoco lo hizo, como era obvio, un solo barón o baronesa. Ni el exsecretario de Organización, César Luena. Ni el exportavoz en el Senado, Óscar López. Ni su principal hombre en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Ni el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Ni la diputada que más se significó en el 'no' a la investidura, Susana Sumelzo.

Cada uno de ellos tiene sus razones. Algunos, los que han tenido o tienen poder orgánico, entienden que Sánchez no es el líder que necesita el PSOE; otros están decepcionados con su falta de compromiso, creen que ya ha decidido no presentarse a las primarias y no ven sentido a obligarle a hacerlo, y los hay, por último, que no querrían que se presente, y por eso no le presionan, pero que aseguran que serán leales y estarán a su lado si finalmente decidiera hacerlo.

En la comparecencia improvisada en un edificio de la calle Serrano por los tres 'sanchistas' con mayor proyección -el citado Toscano; el secretario provincial del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos y, la diputada asturiana Adriana Lastra- nadie ocultó, de hecho, que la idea de la reunión surgió como reacción a las claras fugas sufridas en sus filas.

El detonante, en realidad, según explican fuentes del partido, fue la cita que celebraron el pasado 14 de diciembre, también en Madrid, varios de los secretarios generales que apoyaron a Sánchez hasta su caída. Luena, la vasca Idoia Mendía, la navarra María Chivite, o el murciano Rafael González Tovar, entre otros, coincidieron en trasladar a Sánchez que sería mejor que diera ya un paso al lado y deje el camino libre a un tercero . Esa es, en principio, una opinión que comparten también el catalán Miquel Iceta y la balear Francina Armengol.

Otras voces

Aunque el del exlehendakari Patxi López es el nombre que suena con más fuerza, nadie lo ha puesto sobre la mesa de manera oficial. Pero los aún firmes defensores del 'sanchismo' dejaron claro que ellos no saltarán a su barco, al menos, de momento. «Es cierto que hay otras opiniones -adujo Ábalos- pero no todos los que hablan son los que tienen voz. Nosotros hoy queríamos que se escucharan otras voces». Lastra insistió en la misma idea. «Había mucha gente esperando que hiciéramos esto», dijo.

En el 'Manifiesto a favor de la presentación de Pedro Sánchez como candidato a la Secretaría General del PSOE' difundido tras el encuentro 'sanchista', se hace una encendida defensa de la «democracia interna» y de las primarias; se exige que se convoque «sin más dilación» el congreso para «devolver la voz y la capacidad de decidir a la militancia» y se insiste en que Sánchez es «el mejor candidato para recuperar la ilusión de la militancia y para asumir un liderazgo compartido e incluyente».

«No estamos en un proyecto contra nadie -aseguró la diputada asturiana- sino a favor de lo que creemos que debe ser el PSOE del siglo XXI».