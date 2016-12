Libertad provisional para el concejal de la CUP

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dejado en libertad provisional al concejal de CUP-Capgirem en Vic (Barcelona) Joan Coma tras tomarle declaración hoy como investigado en un presunto delito de provocación a la sedición, adoptando como medida cautelar sobre él, a petición de la Fiscalía, la retirada del pasaporte, con obligación de comparecer en el Juzgado siempre que sea llamado y comunicar sus cambios de domicilio, significándole que de no cumplir con esas obligaciones podría modificar su resolución.

más información Detenido el concejal de la CUP Joan Coma

El auto del juez Moreno explica que el investigado, pese a tener residencia y arraigo en territorio español, se negó a comparecer al llamamiento judicial que se le cursó para declarar el pasado 24 de octubre, dando lugar a que el Juzgado tuviera que acordar su detención y puesta a disposición del mismo.

Hoy, tras tomarle declaración, el juez acuerda que es procedente decretar su libertad provisional, sin fianza, estimándose pertinente la retirada del pasaporte solicitada por el fiscal para evitar su posible salida del territorio nacional hacia países de fuera del ámbito de la UE, donde se dificultaría su puesta a disposición judicial en el hipotético caso de que incumpliera su obligación de comparecer cuando fuese requerido para ello.

Esto lo señala el juez teniendo en cuenta la negativa expresa y pública de Coma a cumplir la citación de comparecencia ante el Juzgado y de sus manifestaciones relativas a no reconocer los tribunales de justicia cuando considere que no respetan los derechos políticos de los pueblos, así como a no cumplir las leyes que considere injustas y que supongan un obstáculo a sus propuestas de separación de Cataluña del orden constitucional vigente.

Llamada a la desobediencia del TC

Además de llamar a la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, el edil realizó unos pronunciamientos a favor de la independencia que, para el fiscal, "en modo alguno pueden calificarse como espontáneos o individuales" y que cumplen los requisitos del delito de sedición.

El concejal pronunció su soflama en tono muy exaltado, según la información policial: llamaba a desobedecer sentencia del tribunal de garantías que, días antes, había declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlament sobre el inicio del proceso de ruptura con España.

Concentración de apoyo al edil

El diputado de la CUP Benet Salellas, abogado del concejal de la CUP Joan Coma, ha afirmado que el juez que ordenó ayer su detención por no comparecer ante la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha aplicado "la ley franquista para privarle de libertad".

Salellas ha participado en la concentración que han protagonizado esta mañana ante la Audiencia Nacional medio centenar de personas, entre ellas diputados, senadores y concejales de Esquerra Republicana y de la CUP, para solidarizarse con Coma, que hoy será puesto a disposición del juez para declarar por un delito de incitación a la sedición.

Moreno citó a Coma el pasado 24 de octubre como investigado tras hacer un llamamiento en un pleno municipal de Vic (Barcelona) a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas con el proceso independentista, pero el concejal no compareció ante la Audiencia Nacional, lo que llevó a la posterior orden de detención.

En declaraciones a los periodistas, Salellas ha mostrado el auto de detención del juez, en el que se explica que su arresto se engloba en un delito contra la forma de gobierno, el cual, según el abogado, no figura en el Código Penal actual y sí lo hacía en el de 1973.

"En el Código Penal actual no existe ningún capítulo, ningún título ni ninguna sección en la que se hable de delitos contra la forma de gobierno", ha explicado Salellas para afirmar que "el juez Moreno aplica la ley franquista para privar de libertad al concejal de la CUP".