Como presidente de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, se muestra muy duro con los partidos tradicionales, a los que, básicamente, acusa de tener que arrastrar en el Parlamento para que aprueben reformas contra la corrupción. Aun así, está convencido de que la comisión que preside podrá sacar adelante, al menos, un puñado de mejoras legislativas, sobre todo para controlar la financiación de los partidos.

La comisión anticorrupción fue aprobada hace tres meses pero aún no ha echado a andar. ¿Qué está pasando?

Dos cosas, una de contenido y otra de continente. Es evidente que a los partidos viejos no les entusiasma la idea de combatir la corrupción. Están muy acostumbrados a echársela en cara los unos a los otros, pero no había una voluntad real para poner en marcha iniciativas legislativas para que estas cosas no se repitan. Luego también ha habido problemas organizativos para abordar cómo combatir esa corrupción. Hemos decidido finalmente crear una subcomisión y luego hemos tenido que decidir cuál era el tema que íbamos a abordar en primer lugar, que va a ser la financiación de partidos.

«Con la responsabilidad patrimonial de los partidos el PP habría hecho mucho más por evitar un 'Bárcenas'»

¿Trabajar con una subcomisión a puerta cerrada no va un poco en contra del espíritu de transparencia de esta comisión?

Vamos a trabajar en subcomisión porque el trabajo será más denso, pero este va a ser público. Los letrados de la Cámara ya nos han confirmado que podemos reunirnos en subcomisión pero trabajar las comparecencias en comisión, en público. Va a ser todo público y sobre todo, va a ser útil. Llevamos mucho tiempo viendo cómo el PP y el PSOE se tiraban los trastos a la cabeza y esto ya aburre mucho. Ante todo hay que legislar para que no se repita la historia reciente.

Con las dificultades que está teniendo está comisión para arrancar a cuenta de las broncas de los partidos hasta por la agenda de temas a tratar, ¿no va a ser imposible ponerles de acuerdo para aprobar esas medidas legislativas anticorrupción?

Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Nosotros desde luego no nos encontramos cómodos con este espectáculo de 'Pimpinela' del PP y del PSOE todos estos años y que no ha tenido un reflejo legislativo. De hecho, ha sido curioso que uno de los temas que nosotros consideramos clave, que es la financiación de los partidos, nadie quería tratarlo. Al final los hemos convencido y esa es la línea de trabajo.

¿Por qué esa obsesión de empezar con la financiación de los partidos?

Es básico controlar esa financiación para atajar la corrupción. Muchas de las cosas que han sucedido en este país tienen ahí su origen. Por la opacidad y por la permisividad a los partidos para hacer ciertas cosas. En Valencia, por ejemplo, ya sabemos que el PP se gastó muchas veces más de lo declarado en la campaña de Rita Barberá. Los partidos tenemos que demostrar que somos los primeros en examinarnos a nosotros mismos.

Calidad democrática, corrupción, reformas legislativas... ¿No son muchos frentes? ¿Existe el riesgo de que la comisión se quede en nada?

Iremos poco a poco. Quiero que la comisión en los primeros seis meses se centre en solo tres frentes: financiación de partidos, protección a los denunciantes de corrupción y controles independientes a los órganos de la Administración.

¿Cuáles son los mínimos a los que aspira esta comisión? ¿Con qué se sentiría satisfecho?

Afortunadamente no todas las medidas anticorrupción tienen que salir de esta comisión. Yo me conformaría, en un primer momento, que en la comisión garantizásemos que la financiación de los partidos va a ser absolutamente transparente y que no fomentara la corrupción.

Al margen de la financiación de partidos, ¿cuál cree que es la reforma anticorrupción más importante que necesita España?

Para mí hay otro tema trascendental: la responsabilidad patrimonial de los partidos. Si el PP sabe que a partir de ahora un 'Bárcenas' le puede costar millones de euros al partido, estoy convencido de que establecerá filtros para que no se repita lo que este señor hizo. Con la responsabilidad patrimonial de los partidos el PP habría hecho mucho más por evitar un 'Bárcenas'.

Ciudadanos hizo de la lucha contra la corrupción del PP uno de sus arietes, pero luego terminó apoyando la investidura de Rajoy. ¿Cree que esta posición se ha entendido?

Es que no había otra opción. Era eso o seguir con Rajoy gobernando de facto con mayoría absoluta y sin que nadie le pudiera obligar a hacer ninguna mejora. Yo creo que sí, que la gente ha terminado entendiendo el acuerdo y que ha premiado que hayamos desbloqueado la situación.