«La impunidad ha hecho que los ciudadanos crean muy poco en la presunción de inocencia»

Tras la repentina muerte de Rita Barberá el PP puso en duda la oportunidad de una de las principales medidas pactadas con Ciudadanos, la de apartar a los cargos imputados. ¿Se fían de que el PP cumpla su acuerdo anticorrupción con ustedes?

No. Claro que no nos fiamos del PP, por eso les hicimos firmar un acuerdo. Pero no se trata de fiarse, se trata de exigirles. Y nosotros seguimos con la misma exigencia: los políticos debemos dar un paso adelante de responsabilidad y apartarnos de inmediato y defendernos fuera de nuestro cargo si hay un hecho de corrupción política claro. Esta exigencia no tiene nada que ver con que en España haya una cultura de linchamiento de las personas. Hay que defender la presunción de inocencia. Y sobre todo hay que evitar que se haga política con alguien que acaba de morir. A ambos lados de la Cámara se dio un espectáculo lamentable con la muerte de Rita Barberá.

¿Cómo se restituye el honor de la persona apartada si finalmente es absuelta o exculpada?

Es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. Tiene igual más que ver con la educación que con la política. Con la impunidad de los políticos que ha reinado en este país durante tantos años ha hecho que los ciudadanos estén muy poco dispuestos a creer en la presunción de inocencia o a restituir la honorabilidad de que esos políticos que luego se han demostrado que eran honestos.